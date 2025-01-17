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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Azerbaycan'a çalışma ziyaretinde bulunacak. Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile yapacağı görüşmede ikili siyasi, askeri, ekonomik, ticari, ulaştırma, enerji konuları ile Azerbaycan- Ermenistan barış sürecindeki gelişmeleri ele alacak. Bakan Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek.

Dışişleri Bakanı Fidan, yarın Azerbaycan'a gidiyor. Çalışma ziyareti kapsamında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüşecek olan Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edilecek.

Üst düzey bir Dışişleri yetkilisinden edinilen bilgiye göre; Bakan Fidan, Azeri mevkidaşı ile yapacağı görüşmede ikili siyasi, askeri, ekonomik, ticari, ulaştırma ve enerji konularını ele alacak. İki ülke arasındaki 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için atılabilecek adımlar ile turizm, sağlık, eğitim ve tarım alanları başta olmak üzere, tüm alanlardaki iş birliğinin daha da geliştirilmesi amacıyla yürütülecek çalışmalar da gündemde olacak. Fidan, Bayramov ile Azerbaycan-Ermenistan barış süreci başta olmak üzere, Suriye, Gazze ve Ukrayna'daki gelişmeler gibi yakın bölgedeki meseleler ve küresel konularda fikir alışverişinde bulunacak.

Ekonomik ilişkiler

Türkiye-Azerbaycan arasındaki ikili ticaret hacmi 2023 yılında 7,6 milyar dolar, 2024 yılı Ocak-Kasım döneminde 4,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. İki ülke arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşması 2021 yılında yürürlüğe girdi. Türkiye-Azerbaycan 11. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı, 7-8 Mayıs 2024 tarihlerinde Ankara'da düzenlenmişti. Söz konusu toplantıda iki ülke arasında "Serbest Ticaret Anlaşması"nın imzalanması yönünde çalışmaların sürdürülmesi konusu kayda geçirildi.

Azerbaycan'da petrol dışı sektörlere en fazla yatırım yapan ülke konumundaki Türkiye'nin Azerbaycan'a doğrudan yatırımlarının toplamı 17 milyar doları aştı. Azerbaycan'ın ise Türkiye'de 21 milyar dolar değerinde yatırımı var. Türkiye, Karabağ topraklarında altyapı çalışmalarının yapılması, refahın arttırılması, enerji ile ticaret hatlarının işlevsel hale getirilmesi ve bölgesel bağlantısallığın güçlendirilmesiyle ilgili çalışmaları da destekliyor.

Türkiye ile Azerbaycan arasında 2010'da Cumhurbaşkanları düzeyinde Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi mekanizmasının tesis edildiğini anımsatan Bakanlık yetkilisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti kapsamında 15 Haziran 2021 tarihinde imzalanan Şuşa Beyannamesi ile ilişkilerin müttefiklik seviyesine yükseltildiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı düzeyindeki son ikili ziyaret Bayramov'un 28 Ağustos 2024 tarihinde Türkiye'ye yaptığı ziyaret oldu. Bayramov, 18 Ekim 2024 tarihinde İstanbul'da düzenlenen 3 artı 3 Bölgesel İşbirliği Platformu'nun üçüncü toplantısına da katılmıştı.

"Azerbaycan ve Ermenistan'ı tarihi fırsatın kaçırılmaması için teşvik etmeyi sürdürüyoruz"

Yetkili, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki sürece ilişkin değerlendirmesinde, "Azerbaycan'ın 30 yılı aşkın süredir işgal altındaki topraklarındaki tam egemenliğini 2023'te tesis etmesiyle Güney Kafkasya'da kalıcı barış, istikrar, bölgesel refah yolunda oluşan tarihi fırsat penceresinin değerlendirilmesine yönelik çabalar ivme kazanmıştır" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış anlaşması imzalanması ve iyi komşuluk ilişkilerinin tesis edilmesi arzusunu dile getiren yetkili, "Bu anlayışla hem Azerbaycan'ı hem de Ermenistan'ı bu tarihi fırsatın kaçırılmaması için teşvik etmeyi sürdürmekte; kaydedilen olumlu gelişmeleri memnuniyetle karşılamaktadır" dedi.