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Diyarbakır'da 311 çocuk karate turnuvasında mücadele etti - Son Dakika
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Diyarbakır'da 311 çocuk karate turnuvasında mücadele etti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen karate turnuvasına farklı yaş gruplarından 311 çocuk katıldı. Turnuvada çocuklar kıyasıya mücadele etti ve dereceye girenler madalyalarını aldı.

Diyarbakır\'da 311 çocuk karate turnuvasında mücadele etti
14.01.2024 - 22:21,
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- Diyarbakır'da 311 çocuk karate turnuvasında mücadele etti

DİYARBAKIR - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin düzenlendiği karate turnuvasına farklı yaş gruplarından 311 çocuk katıldı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığınca bu yıl ilk defa yapılan "Bölge Karate Turnuvası"na Diyarbakır, Mardin, Şanlı Urfa, Bitlis, Bingöl, Batman ve Muş olmak üzere 7 ilden sporcular katıldı.

Talaytepe Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada farklı kategorilerde 311 çocuk kıyasıya mücadele etti. Turnuvada 8, 9, 10, 11 ve 12 yaş olmak üzere 5 kategoride mücadele eden çocuklardan ilk dörde girenlere madalyaları verildi.

Dereceye giren çocuklar sevinçlerini aileleri ve antrenörleri ile paylaştı.

Programa katılan tüm çocuklara Gençlik ve Spor Daire Başkanı Ömer Buğday ve şube müdürleri tarafından çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Kaynak: İHA
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