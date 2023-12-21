 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Diyarbekirspor Yönetim Kurulu: Sporun birleştirici ruhuna saha içinde devam edeceğiz - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbekirspor Yönetim Kurulu: Sporun birleştirici ruhuna saha içinde devam edeceğiz

Diyarbekirspor yönetim kurulu, Bursaspor maçında yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaparak, sporun birleştirici ruhuna saha içinde devam edeceklerini belirtti. Açıklamada, saldırıların kabul edilemez olduğu vurgulanırken, futbolcuların ve kulübün haklarını korumak için yasal yollara başvuracakları ifade edildi. Bursa Emniyet Müdürlüğüne teşekkür edilen açıklamada, Bursaspor yönetimiyle sıkıntı yaşanmadığı ve takıma destek veren herkese galibiyetin armağan edildiği belirtildi.

Diyarbekirspor Yönetim Kurulu: Sporun birleştirici ruhuna saha içinde devam edeceğiz
21.12.2023 - 15:39,
Abone Ol

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Diyarbekir spor'un yönetim kurulu, Bursaspor maçında çıkan olaylara ilişkin açıklamasında, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sporun birleştirici ruhu doğrultusunda saha içerisinde kalmaya devam edeceklerini belirtti.

Diyarbekirspor Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, sporun birleştirici ruhuna hizmet etmesi gereken yeşil sahalarda yaşanan olayların hiçbir şekilde kabul edilemez olduğu vurgulanarak, "Bursa'da oynadığımız karşılaşmada rakip takım futbolcuları tarafından spor dışı, vicdan sızlatan saldırılar tüm spor kamuoyunu derinden yaralamıştır. Saha içerisinde başlayan saldırılar soyunma odası koridorlarında devam etmiş, futbolcularımızdan Bünyamin Yürür, Serhat Enes Çalışan, Seymen Yağmur ve Cem Çelik yaralanmış ve travma geçirmişlerdir. Tedavi altına alınan futbolcularımızın ve kulübümüzün haklarını korumak için tüm yasal yollara başvuracağız. Futbol Federasyonu ve ilgili tüm birimleri geçmişte yaşanan ve zamanında gerekli işlemler yapılmadığı için bundan cesaret alınarak bugün bu noktaya kadar gelen olaylarla ilgili gereğini yapmaya davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, olayların büyümesinin önlenmesi, futbolcuların ve kafilenin korunması için büyük gayret gösteren Bursa Emniyet Müdürlüğüne teşekkür edildi.

"Sağduyunun sesi olan herkese teşekkür ediyoruz"

Açıklamada, ayrıca şunlar kaydedildi:

"Bu vahim olayları yapanlar spor ahlakından ve insanlıktan nasibini almayan Bursasporlu futbolcular ve onlara destek veren taraftar görünümlü provokatörlerdir. Kafile olarak Bursaspor yönetimiyle ilgili sıkıntı yaşamadık. Bursaspor Başkanı ve yöneticileri son derece üzgün olduklarını ifade ettiler. Diyarbekirspor kulübü olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sporun birleştirici ruhu doğrultusunda saha içerisinde kalmaya, medeniyetler beşiği şehrimize ve taşıdığımız armaya layık şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz. Hiçbir tahrik, provokasyon ve sporun ruhuyla bağdaşmayan eylem bizi bu paha biçilmez misyonun dışına çıkaramayacaktır. Bizler kardeşliğin çimentosu, medeniyetin simgesi, mertliğin sigortası 12 bin 500 yıllık Diyarbakır'ın şanlı ve şerefli ismini ve misyonunu taşıyoruz. Destek olan ülkemizin her yerindeki tüm kesimlere ve sağduyunun sesi olan herkese teşekkür ediyoruz. Kulüp olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sağduyumuzu ve metanetimizi koruyarak yolumuza kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Galibiyetler, mağlubiyetler, başarılar ve başarısızlıklar gelip geçer. Kalıcı olan 85 milyonun huzuru ve kardeşliğidir. Kulüp olarak buna katkı sunmaya devam edeceğiz."

Bursa'da elde edilen galibiyetin takıma destek veren herkese armağan edildiği belirtilen açıklamada, Diyarbakır Stadı'nda 24 Aralık Pazar günü saat 14.00'te Bucaspor 1928 takımıyla oynanacak maça Diyarbakırlılar ve tüm taraftarlar davet edildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Türkiye Futbol Federasyonu, Cem Çelik, Bursaspor, Bursa, Olaylar, Güvenlik, Diyarbakır, Bursa, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Diyarbekirspor Yönetim Kurulu: Sporun birleştirici ruhuna saha içinde devam edeceğiz - Son Dakika


15:37
Fred'e neden kırmızı kart gösterdi? Zorbay Küçük'ün raporu ortaya çıktı Fred'e neden kırmızı kart gösterdi? Zorbay Küçük'ün raporu ortaya çıktı
15:36
JP Morgan'dan dikkat çeken rapor: 2024 Türkiye'nin yılı olacak JP Morgan'dan dikkat çeken rapor: 2024 Türkiye'nin yılı olacak
15:20
Rusya lideri Putin'e seçimde dişli rakip! Ekaterina Dountsova başkanlığa resmen aday oldu Rusya lideri Putin'e seçimde dişli rakip! Ekaterina Dountsova başkanlığa resmen aday oldu
15:11
İsrail Dışişleri Bakanı 'Hamas liderlerini ortadan kaldıracağız' dedi! Aldıkları yanıt epey sert oldu İsrail Dışişleri Bakanı "Hamas liderlerini ortadan kaldıracağız" dedi! Aldıkları yanıt epey sert oldu
15:02
''Kimlik ve ehliyetini yenilemeyenlere 4 bin lira para cezası verilecek'' iddiaları yalan çıktı ''Kimlik ve ehliyetini yenilemeyenlere 4 bin lira para cezası verilecek'' iddiaları yalan çıktı
14:35
Acil servisler dolup taşıyor! Hastanelere başvuran her 100 kişiden 70'i grip Acil servisler dolup taşıyor! Hastanelere başvuran her 100 kişiden 70'i grip
14:35
Merkez Bankası rezervleri 142,5 milyar dolar ile rekor tazeledi Merkez Bankası rezervleri 142,5 milyar dolar ile rekor tazeledi
14:13
Kredi kartı faiz oranları sabit kaldı Kredi kartı faiz oranları sabit kaldı

Son Dakika
15:37 Fred'e neden kırmızı kart gösterdi? Zorbay Küçük'ün raporu ortaya çıktı
15:36 JP Morgan'dan dikkat çeken rapor: 2024 Türkiye'nin yılı olacak
15:20 Rusya lideri Putin'e seçimde dişli rakip! Ekaterina Dountsova başkanlığa resmen aday oldu
15:11 İsrail Dışişleri Bakanı "Hamas liderlerini ortadan kaldıracağız" dedi! Aldıkları yanıt epey sert oldu
15:02 ''Kimlik ve ehliyetini yenilemeyenlere 4 bin lira para cezası verilecek'' iddiaları yalan çıktı
14:35 Acil servisler dolup taşıyor! Hastanelere başvuran her 100 kişiden 70'i grip
14:35 Merkez Bankası rezervleri 142,5 milyar dolar ile rekor tazeledi
14:13 Kredi kartı faiz oranları sabit kaldı
14:07 İran, İsrail'den istihbarat almak için özel eğitimli kadınları kullanmaya başladı
13:57 Faiz yüzde 42,5'e yükseltildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2023 15:59:15. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbekirspor Yönetim Kurulu: Sporun birleştirici ruhuna saha içinde devam edeceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement