Domenico Tedesco Alman basınının gündeminde: Sane ve İlkay'ı mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Domenico Tedesco Alman basınının gündeminde: Sane ve İlkay'ı mağlup etti

Domenico Tedesco Alman basınının gündeminde: Sane ve İlkay\'ı mağlup etti
11.01.2026 15:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettiği final, Almanya'da geniş yankı buldu. Alman medyası, Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'ya övgüler yağdırırken, Galatasaray'ın Alman yıldızları Leroy Sane ve İlkay Gündoğan hakkında yapılan yorumlar dikkat çekti.

Turkcell Süper Kupası'nda Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin aldığı bu zafer Almanya'da geniş yankı uyandırdı.

ALMAN BASININDAN TEDESCO'YA ÖVGÜ

Derbiyi tüm detaylarıyla ele alan Alman medyası, Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'ya övgüler yağdırdı. Aynı zamanda Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane ile İlkay Gündoğan hakkında dikkat çekici yorumlar geldi.

"İKİ ALMAN OYUNCU ŞAMPİYONLUKTAN MAHRUM KALDI"

Almanya'nın önde gelen spor portallarından Nwzonline, Galatasarat-Fenerbahçe finaline dair, "Domenico Tedesco, Leroy Sane ve İlkay Gündoğan'ı 2-0 mağlup etti ve Süper Kupa'yı Fenerbahçe kazandı. Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında prestijli bir düello yaşandı. Sonunda eski bir Bundesliga teknik direktörü kutlama yaparken, iki Alman oyuncu şampiyonluktan mahrum kaldı." ifadeleri kullanıldı.

''TEDESCO FARKINI ORTAYA KOYDU''

Alman basınından N-tv'de yer alan haberde ise, ''Tedesco farkını ortaya koydu. Son 3 yılın şampiyonunu muhteşem taktiğiyle alt etti. Süper Kupa şampiyonu Fenerbahçe oldu.'' sözlerine yer verildi.

Fenerbahçe, Süper Kupa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Domenico Tedesco Alman basınının gündeminde: Sane ve İlkay'ı mağlup etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC’de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz Ekstradan 12 bin TL alacaklar KKTC'de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz! Ekstradan 12 bin TL alacaklar
Trump: Çin veya Rusya’nın Grönland’ı işgal etmesine izin veremeyiz Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz
İran’daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
Kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi’ne tatil çağrısı Kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi'ne tatil çağrısı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor Can Yaman da gözaltında Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında
Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL’den satıyorlar Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL'den satıyorlar

14:54
Trump’ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı
Trump'ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı
14:46
1 kilosu 558 bin TL Dünyanın en pahalı balı Türkiye’nin tuz şehrinden çıktı
1 kilosu 558 bin TL! Dünyanın en pahalı balı Türkiye'nin tuz şehrinden çıktı
14:17
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran’a saldırı düzenleyecek
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran'a saldırı düzenleyecek
13:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli çağrı: Neslimizi çoğaltmamız lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli çağrı: Neslimizi çoğaltmamız lazım
13:18
Kayıp demans hastası yaşlı adamın bulunduğunda ilk sözü yürek burktu
Kayıp demans hastası yaşlı adamın bulunduğunda ilk sözü yürek burktu
12:35
450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü
450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 15:21:58. #7.11#
SON DAKİKA: Domenico Tedesco Alman basınının gündeminde: Sane ve İlkay'ı mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.