Domenico Tedesco galibiyetin ardından sevinçten çılgına döndü
Domenico Tedesco galibiyetin ardından sevinçten çılgına döndü

Domenico Tedesco galibiyetin ardından sevinçten çılgına döndü
05.04.2026 22:35
Domenico Tedesco galibiyetin ardından sevinçten çılgına döndü
Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, maç sonunda büyük bir sevinç yaşadı. İtalyan hoca, tüm tribünlere tek tek giderek galibiyeti taraftarlarıyla kutladı. Tedesco'nun yumruk şov yaptığı anlar kameralara yansıdı.

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda Beşiktaş’ı uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda kritik bir engeli aşmanın sevincini yaşadı.

DOMENICO TEDESCO YERİNDE DURAMADI

Karşılaşma boyunca saha kenarında taktiksel hamleleriyle dikkat çeken İtalyan teknik adam, galibiyet golünün ardından adeta kendinden geçti. Maçın sona ermesiyle birlikte oyuncularını tek tek tebrik eden Tedesco, ardından sarı-lacivertli taraftarların bulunduğu tüm tribünleri tek tek gezdi. 

TEDESCO'DAN YUMRUK ŞOV 

Galibiyetin coşkusunu taraftarıyla paylaşan Tedesco, taraftarlarını selamlayarak zaferin tadını çıkardı. Taraftarların yoğun sevgi gösterilerine aynı sıcaklıkla karşılık veren tecrübeli teknik adam, taraftarlarına adeta yumruk şov yaptı. Kameralara yansıyan o anlarda; İtalyan hocanın tribünlere karşı yaptığı yumruk şovlu sevinç, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Taraftarların sosyal medyada binlerce kez paylaştığı bu görüntüler, sarı-lacivertli camiadaki birlik ve beraberlik havasını zirveye taşıdı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • VillaUmut VillaUmut:
    Baktı buralarda zıplamadan olmuyor bu işler :) 8 4 Yanıtla
  • Caner atalay Caner atalay:
    adam kaldığına kovulmadığına seviniyor hakem saolsun biletini yırttı 5 5 Yanıtla
  • yol yolcu yol yolcu :
    Tedesco tamamdır inşallah tez zamanda sağlığına kavuşur.Geçmiş olsun. 5 2 Yanıtla
    qdb8ym6gtg qdb8ym6gtg:
    ne demek istiyorsun? 1 0
  • 12karaoglan 12karaoglan:
    eee çantası hazır bekliyordu, eğer galibiyet gelmese bileti kesilmişti. 3 3 Yanıtla
  • Neco3955 Neco3955:
    ver coşkuyu öyle olmuyor 0 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
