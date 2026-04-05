Domenico Tedesco galibiyetin ardından sevinçten çılgına döndü

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda Beşiktaş’ı uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda kritik bir engeli aşmanın sevincini yaşadı.

DOMENICO TEDESCO YERİNDE DURAMADI

Karşılaşma boyunca saha kenarında taktiksel hamleleriyle dikkat çeken İtalyan teknik adam, galibiyet golünün ardından adeta kendinden geçti. Maçın sona ermesiyle birlikte oyuncularını tek tek tebrik eden Tedesco, ardından sarı-lacivertli taraftarların bulunduğu tüm tribünleri tek tek gezdi.

TEDESCO'DAN YUMRUK ŞOV

Galibiyetin coşkusunu taraftarıyla paylaşan Tedesco, taraftarlarını selamlayarak zaferin tadını çıkardı. Taraftarların yoğun sevgi gösterilerine aynı sıcaklıkla karşılık veren tecrübeli teknik adam, taraftarlarına adeta yumruk şov yaptı. Kameralara yansıyan o anlarda; İtalyan hocanın tribünlere karşı yaptığı yumruk şovlu sevinç, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Taraftarların sosyal medyada binlerce kez paylaştığı bu görüntüler, sarı-lacivertli camiadaki birlik ve beraberlik havasını zirveye taşıdı.