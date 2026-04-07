Donnarumma\'nın penaltı notlarını çalan çocuk, o anları anlattı

Geçtiğimiz hafta oynanan Dünya Kupası play-off karşılaşmasında Bosna Hersek, İtalya’yı penaltı atışları sonucunda eleyerek turnuvaya katılma hakkı kazandı. Mücadelede yaşanan dikkat çekici bir detay ise günler sonra ortaya çıktı.

DONNARUMMA’NIN PENALTI NOTLARI ORTADAN KAYBOLDU

İtalya kalecisi Gianluigi Donnarumma’nın, rakip oyuncuların penaltı tercihlerini yazdığı kağıdı maç sırasında kalenin yanına bıraktığı öğrenildi. Kritik anlar öncesi kullanılan bu notların kaybolması dikkat çekti.

14 YAŞINDAKİ TOP TOPLAYICI FIRSATI DEĞERLENDİRDİ

Bosna basını, kağıdı alan ismin 14 yaşındaki top toplayıcı Afan Cizmic olduğunu duyurdu. Genç isim, Donnarumma’nın kağıdı havlusunun yanına bıraktığını fark etti ve uygun anı bulunca kağıdı aldı.

O ANLARI İLK KEZ ANLATTI

Donnarumma'nın notlarını gizlice alan Cizmic, o anda yaşadıklarını ilk kez anlattı. Yaptığı hareket tüm Avrupa'da ses getiren Cizmic, “Havlunun yanında bir şey gördüm, ne olduğunu anladım. Aldım ve sakladım. İçinde oyuncularımızın tüm bilgileri vardı. Donnarumma fark etti ama bulamadı. Galibiyette katkım olduysa çok mutluyum.'' dedi.

DÜNYA KUPASI DAVETİ GÜNDEMDE

Yaşanan olay sonrası Bosna televizyonu, Afan Cizmic ile röportaj yaptı. Kanalın genç ismi Dünya Kupası’na götürmeyi planladığı belirtildi.