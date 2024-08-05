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DOSYA HABER / SÜPER LİG'DE SEZON BAŞLIYOR - Lig'e "teknik" bakış

Süper Lig'de 2024-2025 sezonu için geri sayım başlarken, 19 takımın 14'ü geçen sezon çalıştığı teknik adamlarla yola devam edecek.

05.08.2024 11:16
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Süper Lig'de 2024-2025 sezonu için geri sayım başlarken, 19 takımın 14'ü geçen sezon çalıştığı teknik adamlarla yola devam edecek.

AA'nın Süper Lig'de 2024-2025 sezonu öncesi hazırladığı dosya haberin ilkinde takımların başında yer alacak teknik adamlar ele alındı.

Bu sezon ligde mücadele edecek 19 takımdan 5'i yeni teknik direktörlerle başarı kovalayacak.

Son şampiyon Galatasaray ile Atakaş Hatayspor, Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor, ikas Eyüpspor, Gaziantep FK, Göztepe, Kasımpaşa, Konyaspor, Bellona Kayserispor, RAMS Başakşehir, Sipay Bodrum FK, Sivasspor ve Trabzonspor, geçen sezonu tamamlayan teknik adamlarıyla 2024-2025'i açacak.

Fenerbahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor, Antalyaspor ve Samsunspor ise yeni sezon öncesinde teknik direktör değişikliğine giden ekipler oldu.

Süper Lig'de geçen sezon başında 20 takımdan 16'sı eski teknik direktörleriyle "devam" kararı almıştı.

Teknik direktörlerin 6'sı yabancı

Ligde yeni sezon öncesi kulüplerin tercihi, son dönemdeki gibi Türk teknik adamlardan yana oldu.

Süper Lig'de mücadele edecek 19 takımın 13'ünde teknik direktörlük koltuğunda Türk çalıştırıcılar yer alırken, 6 ekip ise tercihini yabancılardan yana kullandı.

Fenerbahçe, Portekizli Jose Mourinho, Beşiktaş, Hollandalı Giovanni van Bronckhorst, Adana Demirspor, Avustralyalı Michael Valkanis, Antalyaspor, Brezilyalı Alex de Souza, Göztepe, Bulgar Stanimir Stoilov ve Samsunspor ise Alman Thomas Reis yönetiminde yeni sezona başlayacak.

İki isim şampiyonluk yaşadı

Süper Lig'de bu sezon görev alacak teknik direktörlerden 2'si, organizasyonda şampiyonluk yaşadı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında son 2 sezonda şampiyonluk kupasını kaldırdı. Buruk, 2019-2020'de ise RAMS Başakşehir ile ligde şampiyonluğa ulaştı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise 2021-2022 sezonunda bordo-mavili ekiple şampiyonluk elde etti.

En genç ve en tecrübeli teknik adamlar

Süper Lig'in yeni sezonunda görev yapacak teknik adamlar içinde en genci 37 yaşındaki Arda Turan, en yaşlısı ise 61 yaşındaki Jose Mourinho ile Abdullah Avcı olarak dikkati çekiyor.

Eyüpspor'un teknik direktörlüğünü üstlenen Arda Turan, 30 Ocak 1987, Fenerbahçe'yi çalıştıran Jose Mourinho 26 Ocak 1963 ve Trabzonspor'un başında bulunan Abdullah Avcı ise 31 Temmuz 1963 doğumlu.

"Dört büyükler"de oynayanlar

Ligin yeni sezonunda görev yapacak 9 teknik direktör, futbolculuk kariyerinde "Dört büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da forma giydi.

Burak Yılmaz (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor), Okan Buruk (Galatasaray ve Beşiktaş), Arda Turan (Galatasaray), Çağdaş Atan (Beşiktaş ve Trabzonspor), Bülent Uygun (Fenerbahçe ve Trabzonspor), Fatih Tekke (Trabzonspor ve Beşiktaş), Selçuk İnan (Trabzonspor ve Galatasaray), Alex de Souza (Fenerbahçe) ve Stanimir Stoilov (Fenerbahçe) "Dört büyükler"in forması altında görev yaptı.

En çok şampiyonluk yaşayan Fatih Terim

Fatih Terim, Süper Lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan teknik direktör ünvanını açık ara farkla elinde bulunduruyor.

Tecrübeli teknik adam, tümü Galatasaray'da olmak üzere toplam 8 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

Terim, dört farklı dönemde görev yaptığı sarı-kırmızılı takımla; 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2011-2012, 2012-2013, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Süper Lig'de Terim'den sonra en fazla şampiyonluğa ulaşan isim ise 4 kez bu başarıyı elde eden Trabzonspor'un eski teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı oldu.

Türkiye'de istikrar rekoru Milne'de

Süper Lig'de geride kalan 66 sezonda istikrar rekoru Beşiktaş'ta görev yapan Gordon Milne'nin elinde bulunuyor.

İngiliz teknik adam, siyah-beyazlı takımda 1987-1988 sezonundan başlayarak aralıksız 6,5 yıl görev yaparak, şimdiye dek Türkiye'deki en üst seviye ligde bir takımı aralıksız en uzun süre çalıştıran teknik direktör unvanını aldı.

Beşiktaş, Milne yönetiminde 3 şampiyonluk yaşarken, 3 kez de ligi ikinci sırada tamamladı. Beşiktaş'ın ardından çeşitli dönemlerde Trabzonspor ve Bursaspor'u da çalıştıran Milne, Türkiye'de yaklaşık 8 yıla yakın teknik adamlık yaptı.

Süper Lig'de en çok maça çıkan Rıza Çalımbay

Kariyerinde birçok takımı çalıştıran Rıza Çalımbay, Süper Lig'de en çok maça çıkan teknik adam ünvanına sahip.

Rıza Çalımbay, Türkiye'nin en üst kademe liginde 637 kez sahaya çıkarak rekoru elinde bulunduruyor. Çalımbay'ı, 621 karşılaşmayla Samet Aybaba takip ediyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza, Adana Demirspor Teknik Direktörü Michael Valkanis, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ve Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, ligde ilk kez görev alacak.

Son 17 sezona Türk teknik adam damgası

Süper Lig'de 2023-2024'ü Okan Buruk'un çalıştırdığı Galatasaray'ın şampiyon tamamlamasıyla, Türk teknik direktörlerin şampiyonluk serisi 17 sezona çıktı.

Yabancı teknik adamlar adına son olarak 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe'nin başında Brezilyalı Arthur Zico şampiyonluk yaşadı. O sezondan sonra tüm şampiyonlukları Türk teknik direktörlerin çalıştırdığı takımlar elde etti.

Süper Lig'de 2006-2007 sezonundan bu yana şampiyonluk yaşayan takımlar ve teknik direktörler şunlar:

SezonTakımTeknik direktör
2007-2008GalatasarayCevat Güler
2008-2009BeşiktaşMustafa Denizli
2009-2010BursasporErtuğrul Sağlam
2010-2011FenerbahçeAykut Kocaman
2011-2012GalatasarayFatih Terim
2012-2013GalatasarayFatih Terim
2013-2014FenerbahçeErsun Yanal
2014-2015GalatasarayHamza Hamzaoğlu
2015-2016BeşiktaşŞenol Güneş
2016-2017BeşiktaşŞenol Güneş
2017-2018GalatasarayFatih Terim
2018-2019GalatasarayFatih Terim
2019-2020Medipol BaşakşehirOkan Buruk
2020-2021BeşiktaşSergen Yalçın
2021-2022TrabzonsporAbdullah Avcı
2022-2023GalatasarayOkan Buruk
2023-2024GalatasarayOkan Buruk

Teknik direktörler

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda görev yapacak teknik direktörler ile geçen sezon sonu itibarıyla bu takımları çalıştıran teknik adamlar şöyle:

TakımTeknik direktörÜlkesiGeçen sezon sonu
Adana DemirsporMichael ValkanisAvustralyaHikmet Karaman
AntalyasporAlex de SouzaBrezilyaSergen Yalçın
Atakaş HataysporÖzhan PulatTürkiyeÖzhan Pulat
BeşiktaşGiovanni van BronckhorstHollandaSerdar Topraktepe
Corendon AlanyasporFatih TekkeTürkiyeFatih Tekke
Çaykur Rizesporİlhan PalutTürkiyeİlhan Palut
SivassporBülent UygunTürkiyeBülent Uygun
FenerbahçeJose MourinhoPortekizİsmail Kartal
GalatasarayOkan BurukTürkiyeOkan Buruk
Gaziantep FKSelçuk İnanTürkiyeSelçuk İnan
EyüpsporArda TuranTürkiyeArda Turan
KasımpaşaSami UğurluTürkiyeSami Uğurlu
KayserisporBurak YılmazTürkiyeBurak Yılmaz
Bodrum FKİsmet TaşdemirTürkiyeİsmet Taşdemir
GöztepeStanimir StoilovBulgaristanStanimir Stoilov
RAMS BaşakşehirÇağdaş AtanTürkiyeÇağdaş Atan
TrabzonsporAbdullah AvcıTürkiyeAbdullah Avcı
KonyasporAli ÇamdalıTürkiyeAli Çamdalı
SamsunsporThomas ReisAlmanyaMarkus Gisdol

Kaynak: AA

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