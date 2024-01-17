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Down Sendromlu Basketbol Milli Takımı Trisome Oyunları için kuvvetlendirildi - Son Dakika
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Down Sendromlu Basketbol Milli Takımı Trisome Oyunları için kuvvetlendirildi

Down Sendromlu Basketbol Milli Takımı Başantrenörü Ufuk Bulut, Antalya'da düzenlenecek Trisome Oyunları için takımı 4 ilave oyuncuyla kuvvetlendirdiklerini ve ev sahibi olmanın avantajıyla şampiyonluk hedeflediklerini söyledi. Takım, kamp hazırlıklarını Ankara, Çanakkale ve Trabzon'da yapacak ve turnuvada Arjantin, İtalya, Finlandiya ve Macaristan ile mücadele edecek.

Down Sendromlu Basketbol Milli Takımı Trisome Oyunları için kuvvetlendirildi
17.01.2024 - 16:27,  Güncelleme: 16:30
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Down Sendromlu Basketbol Milli Takımı Başantrenörü Ufuk Bulut, Antalya'da düzenlenecek Trisome Oyunları için takımı 4 ilave oyuncuyla kuvvetlendirdiklerini, hedeflerinin de ev sahibi olmanın avantajıyla şampiyonluk olduğunu söyledi.

Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya'da 19-26 Mart'ta gerçekleştirilecek Trisome Oyunları için 20 Ocak'ta kampa gireceklerini dile getirdi.

İtalya'da Eylül 2023'te düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda mücadele ettikleri kadroyu daha iyi hazırlamanın gayreti içinde yurt genelindeki bütün özel oyuncuları incelediklerini belirten Bulut, şöyle devam etti:

"Takıma Caner Ekin, Egehan Sınav, Hüseyin Elmasoğlu ve Zinar Altuntaş'ı takviye ettik. Eski oyuncularımız Onur Kurtulmuş, Eren Yılmaz, Yunus Emre Karadal, Emre Bolluk, Hasan Gökhan Kotan ve Gökhan Yusuf Işık ile takım kadrosu 10 kişi oldu. 2 yeni antrenör arkadaşımız Kamile Taş ile Bülent Ercan da katıldı. Osman Yiğenoğlu hocamız ve bana destek olacaklar. Yardımcı antrenörlerimiz Hatay'dan depremzede arkadaşlarımız, orada çalışmalarına devam ediyorlardı. Biz de çalışmalarına istinaden aramıza katılmasını istedik, sağ olsunlar onlar da kabul etti."

Kamp hazırlıklarına ilişkin de Bulut, "İlk kampımızı 20-30 Ocak'ta Ankara'da yapacağız, sonrasında 8-18 Şubat'ta Çanakkale'de ikinci kampımız olacak. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bizi davet etti, orada bir kamp yapacağız. Sonrasında çok büyük bir değişiklik olmazsa 1-15 Mart'ta Trabzon'da bir kampımız olacak. Daha sonra da zaten 19 Mart'ta Dünya Şampiyonası (Trisome Oyunları) Antalya'da başlıyor. Çocuklara motivasyon olması için, hem de o illerimizdeki vatandaşlarda ayrıca bir farkındalık oluşması için böyle bir kamp programı ayarladık." değerlendirmesinde bulundu.

Down sendromlu basketbolcular, Çanakkale ve Trabzon'da ilk kez kamp yapacak

Ankara'nın zaten bu konuda önde gelen illerden olduğunu belirten Bulut, "Çanakkale'de ve Trabzon'da ilk defa böyle bir kamp yapılacak, o yüzden farkındalık anlamında önemli. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ortak bir çalışma neticesinde öğrenci yurtlarında kalınacak." şeklinde konuştu.

Trisome Oyunları'nda karşılarına çıkacak rakip ülke takımlarını da incelediklerini anlatan Bulut, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şu anda katılacağını bildiren bizimle beraber 5 ülke var: Arjantin, İtalya, Finlandiya ve Macaristan. Tabii ki turnuvaya çok istekli ve hazır gideceğiz. Bu kez hem ev sahibi olmanın avantajıyla hem de iyi hazırlanmış olmanın verdiği güvenle birincilik hedefliyoruz. Arjantin ile hiç oynamadık, ilk kez bir turnuvaya katılacaklar ama İtalya, Macaristan ve Finlandiya daha önce Avrupa Şampiyonası'nda karşılaştığımız takımlar. İtalya zaten bu işin ekol ülkesi. Avrupa Şampiyonası'nda Finlandiya final oynadı, Macaristan'da üçüncü oldu. Tabii turnuva hali bu belli olmaz, biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Hedefimiz kendi evimizde şampiyonluk"

Kaynak: AA
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