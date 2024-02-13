Down Sendromlu Milli Atletler Trisome Oyunları\'na Hazırlanıyor

Down sendromlu milli atletler, Antalya'da düzenlenecek Trisome Oyunları'nda madalya sevinci yaşamak için yoğun şekilde çalışıyor.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Down Sendromlular Atletizm Teknik Kurul Başkanı Dr. Leman Elmas, Ankara Anıttepe Spor Tesisleri'nde aynı zamanda antrenörlük de yaptığı özel sporcularla AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Dört yılda bir düzenlenen ve "Down sendromlu sporcuların olimpiyatları" olarak nitelendirilen organizasyonun 19-26 Mart tarihlerinde Antalya'da düzenleneceğini hatırlatan Elmas, oyunlara katılacak sporcuların çalışmalarıyla ilgili şu bilgileri verdi:
"Trisome Oyunları'na az bir süre kaldı. Hedefimiz ev sahibi de olduğumuz için bütün sporcularımızla şampiyon olmak. Turnuvaya katılacak 20 sporcumuz yaşadığı kentlerde bireysel antrenörleriyle uzun süre çalıştı. Kamplarımızda da son durumlarını gözlemliyoruz. Şu anda performanslarının oldukça iyi olduğunu görünüyor."
Şampiyonada Türkiye'yi temsil eden sporcuların yurt genelinde düzenlenen yarışmalarla seçildiğini anlatan Elmas, "Oyunlara yaklaşık 30 ülkeden 1000 sporcu ile beraber 2 bin kalıtımcı bekliyoruz. Koşu, yürüyüş, gülle, cirit ve disk atma gibi 9 kategorinin yanı sıra ayrıca 4x100 ve 4x400 bayrak yarışları da yapılacak. Sporcularımız bu yarışlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek." diye konuştu.
İtalya'da 4 altın madalya kazanan Dilara Çevik, yeni rekorlar peşinde
İtalya'daki Avrupa Şampiyonası'nda 4 altın madalya kazanan Dilara Çevik'in performansına ilişkin Elmas, "Disk ve gülle atmada Avrupa'da ve dünyada rekorları bulunan bir sporcumuz Dilara, yürüyüş ve koşuda da bizi temsil edecek. Kendisinden yeni altın madalyalar ve rekorlar bekliyoruz. Ayrıca Antalya, Dilara'nın memleketi, orada ailesinin ve sevdiklerinin de desteğiyle çok başarılı yarışlar çıkartacağını düşünüyoruz, şu anki performansı da bunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.
Milli sporcu Dilara Çevik ise "Gördüğüm herkese söylüyorum, Antalya'da Trisome Oyunları'nda yarışacağımızı, bütün akrabalarımın haberi var, herkes gelmeye çalışacak, kalabalık olursak daha iyi olur. İnşallah tezahüratlarını duyacağım. 7 branşta yarışacağım, hepsinden de madalyayı hedefliyorum. Devletimizin desteği çok güzel. Cumhurbaşkanımız bizi seviyor, zaten sevgisini her zaman da gösteriyor." şeklinde konuştu.
Antalya'da altın madalya kazandıktan sonra ailesinden önce kime sarılacağı sorusuna Dilara, "Babama çünkü babam benim antrenörüm gibi önce ona sarılırım, bütün gülle ve disk atmalarımı babamla yapıyorum. Ama anneme de sarılırım." şeklinde cevapladı.
Merve Özlü: "Anneme söz verdim Antalya'da madalya alacağım"
Milli sporculardan Merve Özlü de kazanacağı madalya ile annesine sarılmak istediğini belirterek, "Anneme söz verdim Antalya'da madalya alıp öyle geleceğim. Hocama da söz verdim pes etmeyeceğim madalyayı kazanacağım." diye konuştu.
Emirhan Akçakoca, 8 kategoride 8 altın madalya hedefliyor
Down sendromlu milli atletlerden Emirhan Akçakoca ise "Antalya'da 8 kategoride yarışacağım, 8'inde de madalya kazanmayı çok istiyorum." şeklinde iddiasını dile getirdi.
Öte yandan kampı ziyaret eden Türkiye Özel Sporcular Eğitim Yardım ve Spor Vakfı (TÖSEV) Başkanı Ömer Osman Yanık da "Vakıf olarak engel grubundaki bütün çocuklarımızı destekliyoruz, yanlarında oluyoruz. Malzeme desteğinde bulunduk, moral ziyaretine geldik, maddi ve manevi her zaman engelli kardeşlerimizin yanındayız." açıklamasında bulundu.
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