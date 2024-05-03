Down Sendromlu Milli Basketbolcu Onur Kurtulmuş, Dünya İkincisi Milli Takımın Önemli Oyuncularından - Son Dakika
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Down Sendromlu Milli Basketbolcu Onur Kurtulmuş, Dünya İkincisi Milli Takımın Önemli Oyuncularından

Down Sendromlu Milli Basketbolcu Onur Kurtulmuş, Dünya İkincisi Milli Takımın Önemli Oyuncularından

Adana'da yeteneği keşfedilen down sendromlu milli basketbolcu Onur Kurtulmuş, dünya ikincisi milli takımın önemli oyuncularından biri oldu. 2018 yılında Samsun'da yapılan seçmelerde basketbol yeteneği tespit edilen Kurtulmuş, 5 yıldır basketbol oynuyor ve 3'lük atmayı en çok seviyor. Anne Cemile Kurtulmuş, Onur'un başarısından gurur duyduğunu belirtirken, basketbol antrenörü Hakan Tulay da Onur'un ilgi ve merakının çok fazla olduğunu söyledi.

03.05.2024 09:06
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Adana'da 27 yaşında yeteneği keşfedilerek basketbola başlayan down sendromlu milli basketbolcu Onur Kurtulmuş, dünya ikincisi milli takımın da önemli oyuncularından oldu.

2018 yılında Samsun'da katıldığı seçmelerde basketbola yeteneği olduğu belirlenen down sendromlu milli basketbolcu Onur Kurtulmuş (32) çalışmalarını Adana Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda antrenör Hakan Tulay eşliğinde sürdürüyor. 2024 Dünya Down Sendromlular Spor Oyunları'nda dünya ikinciliği elde eden Türkiye Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı'nın da formasını terleten Kurtulmuş, basketbol antrenörü olmanın hayalini kuruyor. 5 yıldır basketbol oynayan ve spor yapmaktan çok keyif aldığını anlatan Onur Kurtulmuş, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, basketbolda en sevdiği şeyin 3'lük atmak olduğunu söyledi.

Cemile Kurtulmuş: "Adana'nın tek down sendromlu milli basketbolcusu"

Onur'un basketbola olan yeteneğinin 2018 yılında Samsun'da katıldığı seçmelerde tespit edildiğini belirten Anne Cemile Kurtulmuş, "Onur'la 2018'de Samsun'a seçmelere gittik. Orada basketbol takımına seçildi. 2018'den beri basketbol oynuyor. 5 yıldan bu yana Adana'da ilk ve tek şimdiye kadar Down Sendromlu milli basketbolcu Onur. Milli takım ile iki defa İtalya'ya gittiler. Bu sene de milli takım bazında dünya ikincisi olduk" dedi.

"İyi ki böyle bir oğlum var, o da kendisi ile gurur duyuyor"

Down sendromlu sporcular için farkındalık ve imkanların geçmişe oranla çok daha iyi olduğunu belirten Kurtulmuş, "Bizim zamanımızda bu kadar imkan yoktu. Olsa daha iyi olurdu da ama şimdi çok iyi. İyi ki de benim böyle bir oğlum var. Bazen sabah bazen de öğleden sonra haftanın 5 günü antrenmana götürüyorum. Onur da kendi kendine gurur duruyor. Arkadaşları için, 'Anne ben onlara örneğim' diyor mesela. 'Ben onlara maç göstereceğim, antrenman göstereceğim' diyor" şeklinde konuştu.

Engellerin spora engel olmadığının altını çizen ve engelli çocuk annelerine mesaj vermeyi de ihmal etmeyen Cemile Kurtulmuş, "Engel, spora hiç engel olmuyor, spor yaparsa engelli çocuklarınız normal çocuklardan daha üstün olabiliyorlar" ifadelerini kullandı.

Onur Kurtulmuş: "3'lük atmayı daha çok seviyorum"

Türkiye Down Sendromlular milli takımı oyuncusu Onur Kurtulmuş da, basketbolu çok sevdiğini ve basketbolda en sevdiği şeyin şut atmak olduğunu söyledi. Attığı şutların sayıya dönüşmesiyle kendisini çok mutlu hissettiğini anlatan Kurtulmuş, "Ben 3'lük atıyorum. İkilik ve üçlük atıyorum ama üçlük atmayı daha çok seviyorum" diye konuştu.

Hakan Tulay: "Onur'un basketbola ilgi ve merakı çok fazla"

Onur'la 1 senedir birlikte çalıştıklarını kaydeden basketbol antrenörü Hakan Tulay ise, "Onurla yaklaşık 1 senedir beraber çalışıyoruz. Sezon başından beri diyebiliriz. Onur gayet yetenekli bir arkadaşımız. Basketbola ilgi ve merakı çok fazla. Onun da bu isteğini cevapsız bırakmamak adına birlikte çalışıyoruz. Kendisiyle çalışmaktan da çok memnunum. Onur diğer arkadaşlarına göre biraz daha önde. Biraz daha basketbol olarak da daha yetenekli kendisi. Bunun sonucunda da milli takımda görev yapıyor aynı zamanda. Bundan sonraki süreçte de başarılarının devamı gelecektir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Down Sendromlu Milli Basketbolcu Onur Kurtulmuş, Dünya İkincisi Milli Takımın Önemli Oyuncularından - Son Dakika

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