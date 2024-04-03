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Down Sendromlu Milli Sporcu Musa Alan, Ünvanlarını Korumak İçin Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Down Sendromlu Milli Sporcu Musa Alan, Ünvanlarını Korumak İçin Çalışmalarını Sürdürüyor

Down Sendromlu Milli Sporcu Musa Alan, Ünvanlarını Korumak İçin Çalışmalarını Sürdürüyor

Down sendromlu milli sporcu Musa Alan, Trisome Oyunları ve Avrupa Down Sendromlular Judo Şampiyonası'nda kazandığı altın madalyaları korumak için çalışmalarına devam ediyor. 19 yaşındaki sporcu, hırslı ve yetenekli bir judocu olarak antrenmanlarını disiplinli bir şekilde sürdürüyor. Alan'ın antrenörü Sevgi Fideli, onun normal bireyler gibi antrenman yapabildiğini ve her yarışmada büyük bir farkla şampiyon olduğunu belirtiyor.

03.04.2024 11:20  Güncelleme: 11:21
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Down sendromlu sporcuların olimpiyatı kabul edilen Trisome Oyunları ile 2023 Avrupa Down Sendromlular Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan 19 yaşındaki milli sporcu Musa Alan, ünvanlarını koruyabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde yaşayan ve bölgesel organizasyonlardaki başarısıyla 2019'da milli takıma seçilen Musa Alan, aynı yıl Ankara'da gerçekleştirilen Down Sendromlular Türkiye Şampiyonası'nda 66 kiloda altın madalya kazandı.

İtalya'nın Padova kentinde 2023 yılında düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Judo Şampiyonası'nda da ipi göğüsleyen genç sporcu, son olarak 19-26 Mart'ta Antalya'da organize edilen Trisome Oyunları'nda 66 kiloda şampiyon oldu.

Ünvanlarını korumak isteyen Musa, çalışmalarına Servet Tazegül Spor Salonu'nda devam ediyor

Milli judocu Musa Alan, AA muhabirine, sosyal medyadan görerek başladığı judoyla 6 yıldır ilgilendiğini söyledi.

Bu sporu yapmaktan büyük keyif aldığını anlatan Musa, "Canla başla çalıştım. İtalya'da Avrupa şampiyonu oldum. Antalya'daki olimpiyatlarda şampiyon oldum. Bu anı bekliyordum. Kısmetim varmış ki oldum. Çok mutlu hissettim. Bundan sonraki süreçte şampiyonluk ünvanımı kimseye kaptırmadan bu yolda devam etmek istiyorum." diye konuştu.

Fideli: "Daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum"

Milli sporcunun antrenörü Sevgi Fideli, Musa'nın hırslı ve yetenekli olduğunu dile getirdi.

Musa'nın çok disiplinli çalıştığını belirten Fideli, şunları kaydetti:

"Normal antrenmanlarda günde 2 saat çalışırken, maça yakın tarihlerde bu süreç daha da uzayabiliyor. Günde çift antrenmana kadar çıkıyor. Musa, down sendromlu olmasına rağmen normal birey gibi antrenmanını yapabiliyor. Bize hiçbir zaman zorluk çıkarmadı, dediğimiz her şeyi yerine getirdi. Musa'yla olmaktan memnunuz. Aldığı başarı da bizi çok mutlu etti. Daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Zaten her gittiği yarışmada büyük bir farkla şampiyon oluyor, altın madalyayı evimize getiriyor."

Kaynak: AA

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