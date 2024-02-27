DÜ öğrencisi İsa Furkan Coş, Üniversiteler Arası Dart Türkiye Şampiyonası'nda ikinci oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

DÜ öğrencisi İsa Furkan Coş, Üniversiteler Arası Dart Türkiye Şampiyonası'nda ikinci oldu

DÜ öğrencisi İsa Furkan Coş, Üniversiteler Arası Dart Türkiye Şampiyonası\'nda ikinci oldu

Düzce Üniversitesi (DÜ) öğrencisi milli sporcu İsa Furkan Coş, Üniversiteler Arası Dart Türkiye Şampiyonası'nda ikinci oldu. Samsun'da düzenlenen turnuvaya 15 üniversiteden 85 sporcu katıldı. Coş, DÜ Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencisi olarak şampiyonada ikincilik elde etti.

27.02.2024 13:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Üniversitesi (DÜ) öğrencisi milli sporcu İsa Furkan Coş, Üniversiteler Arası Dart Türkiye Şampiyonası'nda ikinci oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Samsun'da bowling şampiyonasıyla birlikte düzenlenen turnuvaya, 15 üniversiteden 85 sporcu katıldı.

Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencisi Coş, şampiyonada ikincilik elde etti.

Midi Kızlar Voleybol Mahalli Müsabakaları sona erdi

Düzce'de düzenlenen Midi Kızlar Voleybol Mahalli Müsabakaları tamamlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bahçeşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalarda 9 takım mücadele etti.

Yarışlar sonunda Düzce 1907 Spor Kulübü birinci, Düzce Gücü Spor Kulübü ikinci, Düzce Ay Spor Kulübü üçüncü oldu.

Dereceye giren kulüplere ödülleri törenle verildi.

Kaynak: AA

Düzce Üniversitesi, Voleybol, Türkiye, Düzce, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor DÜ öğrencisi İsa Furkan Coş, Üniversiteler Arası Dart Türkiye Şampiyonası'nda ikinci oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2024 15:31:06. #1.11#
SON DAKİKA: DÜ öğrencisi İsa Furkan Coş, Üniversiteler Arası Dart Türkiye Şampiyonası'nda ikinci oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement