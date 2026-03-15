Muzaffer Ilıcak son yolculuğuna uğurlandı

15.03.2026 20:22  Güncelleme: 20:23
Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu (DUMESF) Başkanı Muzaffer Ilıcak, Bodrum'daki hastanede vefat etti. Cenaze namazı Zeytinburnu Merkez Efendi Cami'nde kılındı. Spor camiasından birçok kişi Ilıcak'ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden DUMESF Başkanı ve gazeteci Muzaffer Ilıcak için Zeytinburnu Merkez Efendi Cami'nde ikinci namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Dünya Aba Güreşi Federasyonu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil, Kırkpınar eski ağası Alper Yazoğlu, Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İhlas Haber Ajansı (İHA) Spor Müdürü Mustafa Karagöl, çok sayıda gazeteci, ailesi ve sevenleri katıldı. Ilıcak ailesi taziyeleri kabul ederken daha sonra cenaze namazı kılındı.

İbrahim Öztek: "Ailemizin bir ferdini kaybetmiş gibiyiz"

Dünya Aba Güreşi Federasyonu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, Muzaffer Ilıcak ile ilgili duygularını aktardı. Ilıcak ile 50 yıla yakın arkadaşlığı olduğunu belirten Öztek, "Kardeş ilişkilerimiz var. Spora, sporcu olarak başladı. Türk sporuna her konuda hem basın açısından hem maddi-manevi açılardan, kendi kültürel yapısıyla, kendi bilgisiyle, içtenliğiyle aynı zamanda uyuşturucuyla mücadele konusunda da çok büyük gayretler sarf etti. Alışkanlığı olanları vazgeçirdi, onları yeniden hayata kavuşturdu. Türk gençliği ve Türk sporu adına çok büyük işler yaptı. Onu unutmamız mümkün değil. Ailemizin bir ferdini kaybetmiş gibiyiz. Allah'ın rahmeti üzerine olsun. İnşallah cennet mekanında güzel bir yaşam sağlar" diye konuştu.

Muzaffer Ilıcak ile İbrahim Öztek vasıtasıyla tanıştığını vurgulayan Kırkpınar eski ağası Alper Yazoğlu da, "Gerçek bir İstanbul beyefendisiydi. Fiziği, yüzü ve kişiliği ile iyi bir dostumuzdu. Böyle bir efendiyi kaybetmeyi ani buluyorum. Allah'tan rahmet diliyorum. Çok acı bir kayıp. Ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.

Lütfü Savaş: "Çok iyi bir spor adamıydı"

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise şunları söyledi:

"Biz Muzaffer Bey'i sporla tanıdık. Hatay'daki güreşlerde sizlerle birlikte bizi yalnız bırakmadı. Çok iyi bir insandı. Çok iyi bir spor adamıydı. Mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin. Bütün spor camiasına başsağlığı diliyorum. İyi bir insanı kaybettik. Onun üzüntüsünü hep birlikte yaşıyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İran’ın en büyük destekçisinin komutanı öldürüldü İran'ın en büyük destekçisinin komutanı öldürüldü
İran, İsrail’e bilgi sızdıran 20 ajanı kıskıvrak yakaladı İran, İsrail'e bilgi sızdıran 20 ajanı kıskıvrak yakaladı
İsviçre, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarla ilgili 2 keşif uçuşu talebini reddetti İsviçre, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarla ilgili 2 keşif uçuşu talebini reddetti
Formula 1 Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışlarını iptal etti Formula 1 Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışlarını iptal etti
Elleri ve ayakları bantlanarak akranları tarafından darbedildi Elleri ve ayakları bantlanarak akranları tarafından darbedildi
ABD basınından İsrail iddiası: Önleyici füze stoku kritik derecede azaldı ABD basınından İsrail iddiası: Önleyici füze stoku kritik derecede azaldı

19:56
Irak alev alev Dört bir yanda saldırılar var
Irak alev alev! Dört bir yanda saldırılar var
19:18
Edin Dzeko aynı maçta önce mutluluğu sonra da kabusu yaşadı
Edin Dzeko aynı maçta önce mutluluğu sonra da kabusu yaşadı
19:01
Canlı anlatım: Kırmızı kart çıktı
Canlı anlatım: Kırmızı kart çıktı
18:21
“Öldü“ denilen Netanyahu günler sonra ortaya çıktı
"Öldü" denilen Netanyahu günler sonra ortaya çıktı
18:17
ABD Enerji Bakanı: Savaş birkaç hafta içinde sona erecek
ABD Enerji Bakanı: Savaş birkaç hafta içinde sona erecek
18:09
İranlıları sadece füzeler öldürmüyor: Etkisi on yıllarca sürecek
İranlıları sadece füzeler öldürmüyor: Etkisi on yıllarca sürecek
