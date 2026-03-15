Geçtiğimiz günlerde vefat eden Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu (DUMESF) Başkanı Muzaffer Ilıcak son yolculuğuna uğurlandı.

Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden DUMESF Başkanı ve gazeteci Muzaffer Ilıcak için Zeytinburnu Merkez Efendi Cami'nde ikinci namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Dünya Aba Güreşi Federasyonu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil, Kırkpınar eski ağası Alper Yazoğlu, Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İhlas Haber Ajansı (İHA) Spor Müdürü Mustafa Karagöl, çok sayıda gazeteci, ailesi ve sevenleri katıldı. Ilıcak ailesi taziyeleri kabul ederken daha sonra cenaze namazı kılındı.

İbrahim Öztek: "Ailemizin bir ferdini kaybetmiş gibiyiz"

Dünya Aba Güreşi Federasyonu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, Muzaffer Ilıcak ile ilgili duygularını aktardı. Ilıcak ile 50 yıla yakın arkadaşlığı olduğunu belirten Öztek, "Kardeş ilişkilerimiz var. Spora, sporcu olarak başladı. Türk sporuna her konuda hem basın açısından hem maddi-manevi açılardan, kendi kültürel yapısıyla, kendi bilgisiyle, içtenliğiyle aynı zamanda uyuşturucuyla mücadele konusunda da çok büyük gayretler sarf etti. Alışkanlığı olanları vazgeçirdi, onları yeniden hayata kavuşturdu. Türk gençliği ve Türk sporu adına çok büyük işler yaptı. Onu unutmamız mümkün değil. Ailemizin bir ferdini kaybetmiş gibiyiz. Allah'ın rahmeti üzerine olsun. İnşallah cennet mekanında güzel bir yaşam sağlar" diye konuştu.

Muzaffer Ilıcak ile İbrahim Öztek vasıtasıyla tanıştığını vurgulayan Kırkpınar eski ağası Alper Yazoğlu da, "Gerçek bir İstanbul beyefendisiydi. Fiziği, yüzü ve kişiliği ile iyi bir dostumuzdu. Böyle bir efendiyi kaybetmeyi ani buluyorum. Allah'tan rahmet diliyorum. Çok acı bir kayıp. Ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.

Lütfü Savaş: "Çok iyi bir spor adamıydı"

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise şunları söyledi:

"Biz Muzaffer Bey'i sporla tanıdık. Hatay'daki güreşlerde sizlerle birlikte bizi yalnız bırakmadı. Çok iyi bir insandı. Çok iyi bir spor adamıydı. Mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin. Bütün spor camiasına başsağlığı diliyorum. İyi bir insanı kaybettik. Onun üzüntüsünü hep birlikte yaşıyoruz." - İSTANBUL