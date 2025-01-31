Dün gece galibiyet alamadık! Ülke puanında son durum belli oldu - Son Dakika
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Dün gece galibiyet alamadık! Ülke puanında son durum belli oldu

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UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan son hafta maçları sonrası ülke puanı sıralaması güncellendi. Temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçları sonrası Türkiye'nin topladığı puan 41.900 oldu ve 10. sırada yer aldı.

31.01.2025 09:34
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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz son haftada tur için deplasmana gitti. Galatasaray Ajax'a 2-1 kaybetmesine rağmen, Fenerbahçe de Midtjylland ile 2-2 berabere kalarak play-off turuna yükseldi. Diğer bir takımımız Beşiktaş ise Twente'ye 1-0 mağlup olarak Avrupa defterini kapattı.

UEFA ÜLKE PUANI BELLİ OLDU

Temsilcilerimiz, bu hafta 1 beraberlik 2 yenilgi aldı. Temsilcilerimizden Fenerbahçe rakibiyle berabere kalırken, Galatasaray ve Beşiktaş, Hollanda'dan puansız ayrıldı. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'In maçlarının tamamlanmasıyla ülke puanı güncellendi. Türkiye topladığı 41.900 puanla 10. sırada yer aldı. Çekya ise 42.850 puanla 9. basamakta bulunuyor.

İşte ülke puanında son durum;

1- İngiltere 104.802 puan

2- İtalya 91.043 puan

3-İspanya86.166 puan

4- Almanya - 81.691 puan

5- Fransa - 68.270 puan

6-Hollanda 62.941 puan

7- Portekiz 60.416 puan

8- Belçika 52.750 puan

9-Çekya 42.850 puan

10-Türkiye 41.900 puan

Dün gece galibiyet alamadık! Ülke puanında son durum belli oldu

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Son Dakika Spor Dün gece galibiyet alamadık! Ülke puanında son durum belli oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Çelikk:
    Rezil Takımlar iş başında bundan sonra göreceğiz GS ve FB yi 7 10 Yanıtla
  • Mehmet Pamuk:
    11.takımın puanı ilgilendirir bizi.Önümüzdekilerin değil . 2 3 Yanıtla
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