Dün karlar altındaydı! İşte RAMS Park'ın son durumu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Dün karlar altındaydı! İşte RAMS Park'ın son durumu

Geniş Video İzle

Galatasaray'ın ev sahipliği yapacağı AZ Alkmaar maçı öncesi mcüadelenin oynanacağı RAMS Park'ın karlar altında kalan zemininin tamamen temizlendiği görüldü. Maçın ertelenip ertelenmeyeceği merak konusu olurken, stadyum görevlilerinin yaptığı çalışmalar zeminin karlardan arındırılmasını sağladı.

20.02.2025 13:56  Güncelleme: 14:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig devi Galatasaray, bu akşam saat 20.45'te sahasında AZ Alkmaar ile önemli bir maça çıkıyor. Kritik karşılaşma öncesinde RAMS Park'ın çevresinde yoğun kar yağışı etkili oluyor.

Dün ve bugün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, RAMS Park'ın zeminini ve çevresini beyaz örtüyle kapladı. Kar yağışının önümüzdeki saatlerde artması bekleniyor.

Dün karlar altındaydı! İşte RAMS Park'ın son durumu

TERTEMİZ YAPILDI

Maçın ertelenip ertelenmeyeceği de merakla beklenirken, stadyum görevlilerinin yaptığı çalışmalar neticesinde zeminde bulunan kar temizlendi. AZ Alkmaar maçı öncesinde zeminin karlardan arındırılması da takdir topladı.

Dün karlar altındaydı! İşte RAMS Park'ın son durumu
Dün karlar altındaydı! İşte RAMS Park'ın son durumu
Dün karlar altındaydı! İşte RAMS Park\'ın son durumu

Rams Park Stadyumu, Galatasaray, Az Alkmaar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dün karlar altındaydı! İşte RAMS Park'ın son durumu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Apple User:
    taklacı güvercinler konuşuyordu her zamanki gibi boş konuşuyordu ulan biz stadın ışıklarını kapatanları gördük merak etmeyin ??Mayıs ayına az kaldı civcivler sizi 63 19 Yanıtla
  • ferhat eser:
    UEFA KORKUSU KUZU GİBİ TEMİZLEMİŞLER TOKİARENAYI AFERİN 5SARAY :)) 21 46 Yanıtla
  • Can dostum:
    Bugün Tanrının İzniyle Tur Atlayacak Ve Sonrasında Sîkebahçeye Kycagiz 42 18 Yanıtla
  • AlexArda:
    çelikin gaysesine burda gayyacaklar :))) 24nde de biz gayyacağız ahahahhaha 9 30 Yanıtla
  • ferhat eser:
    TÜRKİYEDE KENDİ STADINI KENDİ YAPAN TEK TAKIM BEŞİKTAŞTIR NE MUTLU BEŞİKTAŞLIYIM DİYENE BU TAKIMIN TARAFTARI OLDUĞUM İÇİN GURUR DUYUYORUM 9 24 Yanıtla
  • AlexArda:
    6s 4köşe oldu 4 daha yer 8taş gibi 8köşe olur avrupaya gittiniz bizi rezzil ettiniz puuuuuuu size puahhahahahaa 9 20 Yanıtla
  • AYHAN KEMENT:
    Fenerliler aplamasınu 5 3 Yanıtla
  • ferhat eser:
    çelikk can dostum ismiyle yorum yapıyor kendi adından utanmıştı gene maske değiştirmiş 1 3 Yanıtla
  • Ali Saruhan:
    nerde sarı civcivler 0 0 Yanıtla
  • 541154:
    sıkışırsak ışıkları kapatırız olmadı biraz az tarafına fenerbahce taraftarı alın iyi ateş yakar onlar:)) 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:40 Silahla şakalaşırken kendisini vurdu O anlar kamerada Silahla şakalaşırken kendisini vurdu! O anlar kamerada
15:37 Meteoroloji’den İstanbul için kritik uyarı: Okullar yarın da kapalı olmalı Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı: Okullar yarın da kapalı olmalı
14:54 Kerimcan Durmaz tahliye edildi Kerimcan Durmaz tahliye edildi
14:48 Yine domuz eti rezaleti Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun Yine domuz eti rezaleti! Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun
14:37 Müge Anlı’yı isyan ettiren rezillik: İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum Müge Anlı'yı isyan ettiren rezillik: İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum
22:28 Kara teslim olan İstanbul’da kar küreme aracı dahi yolda kaldı Kara teslim olan İstanbul'da kar küreme aracı dahi yolda kaldı
22:17 Yeniden Refah Partili belediye başkanı partisinden istifa etti Yeniden Refah Partili belediye başkanı partisinden istifa etti
22:17 Ankara’da kar yağışı etkili oluyor Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
22:08 Arda Güler’e 3 dünya devi birden talip oldu Arda Güler'e 3 dünya devi birden talip oldu
21:55 Ankara Valisi: Kar yağışı azaldı, eğitime ara verilmesine şimdilik gerek duyulmamıştır Ankara Valisi: Kar yağışı azaldı, eğitime ara verilmesine şimdilik gerek duyulmamıştır
21:42 Etkili kar yağışı nedeniyle 2. ve 3. Lig maçlarının tamamı ertelendi Etkili kar yağışı nedeniyle 2. ve 3. Lig maçlarının tamamı ertelendi
21:31 Stent pazarlığı skandalında mağdur hasta ilk kez konuştu Stent pazarlığı skandalında mağdur hasta ilk kez konuştu
21:12 Galatasaray’ın Sevilla’ya sattığı Marcao, Brezilya’ya geri dönüyor Galatasaray'ın Sevilla'ya sattığı Marcao, Brezilya'ya geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2025 16:30:01. #1.11#
SON DAKİKA: Dün karlar altındaydı! İşte RAMS Park'ın son durumu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.