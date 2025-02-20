Süper Lig devi Galatasaray, bu akşam saat 20.45'te sahasında AZ Alkmaar ile önemli bir maça çıkıyor. Kritik karşılaşma öncesinde RAMS Park'ın çevresinde yoğun kar yağışı etkili oluyor.
Dün ve bugün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, RAMS Park'ın zeminini ve çevresini beyaz örtüyle kapladı. Kar yağışının önümüzdeki saatlerde artması bekleniyor.
Maçın ertelenip ertelenmeyeceği de merakla beklenirken, stadyum görevlilerinin yaptığı çalışmalar neticesinde zeminde bulunan kar temizlendi. AZ Alkmaar maçı öncesinde zeminin karlardan arındırılması da takdir topladı.
Son Dakika › Spor › Dün karlar altındaydı! İşte RAMS Park'ın son durumu - Son Dakika
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