Arda Turan'ın son hali, bütün dünyanın dilinde: Bu gerçek olamaz - Son Dakika
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Arda Turan'ın son hali, bütün dünyanın dilinde: Bu gerçek olamaz

19.07.2023 16:16

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın antrenmanda çektirdiği fotoğraf dünya basınında da yankı buldu. Eski Barcelonalı futbolcu için Katalan devine yakın bir hesaptan paylaşılan görsele birçok yabancı futbolsever yorum yaptı. Arda'nın Messi ile aynı yaşta olduğuna dikkat çeken futbolseverler "46 yaşında gibi" ve "Bu gerçek olamaz" dedi.

Trendyol 1. Lig ekibi Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan'ın antrenmandaki fotoğrafı sosyal medyada çok konuşuldu. Çiçeği burnunda hocanın beyazlamış saçı ve sakalı dünya basınında da geniş yer buldu. Dailymail, Barcelona'ya yakın bir hesabın paylaştığı Arda Turan fotoğrafına, yabancı futbolseverlerin yaptığı yorumları haberleştirdi.

MESSI İLE AYNI YAŞTA OLDUĞU VURGULANDI

Dailymail'in haberinde 36 yaşındaki Arda Turan'ın Inter Miami'ye yeni imza atan eski takım arkadaşı Lionel Messi ile aynı yaşta olduğuna dikkat çekildi.

FUTBOLSEVERLER ŞOKE OLDU

Sosyal medyada birçok yabancı futbolsever, Arda Turan'ın fotoğrafına yüzlerce yorum yaptı. Yorumlar arasında en çok "46 yaşında gibi" ve "Bu gerçek olamaz" ifadeleri kullanıldı.

Dünya, Arda Turan'ın son halini konuşuyor: Bu gerçek olamaz
Hesaptan yapılan paylaşım

Paylaşıma yabancı futbolseverlerden gelen yorumlar şöyle:

Dünya, Arda Turan'ın son halini konuşuyor: Bu gerçek olamaz
58 yaşında gibi görünüyor
Dünya, Arda Turan'ın son halini konuşuyor: Bu gerçek olamaz
46 yaşında gibi görünüyor
Dünya, Arda Turan'ın son halini konuşuyor: Bu gerçek olamaz
Bu gerçek olamaz
Dünya, Arda Turan'ın son halini konuşuyor: Bu gerçek olamaz
Bu gerçekten o mu? Çok hızlı yaşlandı. 60 yaşında gibi görünüyor
Dünya, Arda Turan'ın son halini konuşuyor: Bu gerçek olamaz
O, 36 mı?
Dünya, Arda Turan'ın son halini konuşuyor: Bu gerçek olamaz
DailyMail'in haberi
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