Arda Turan'ın son hali, bütün dünyanın dilinde: Bu gerçek olamaz

Trendyol 1. Lig ekibi Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan'ın antrenmandaki fotoğrafı sosyal medyada çok konuşuldu. Çiçeği burnunda hocanın beyazlamış saçı ve sakalı dünya basınında da geniş yer buldu. Dailymail, Barcelona'ya yakın bir hesabın paylaştığı Arda Turan fotoğrafına, yabancı futbolseverlerin yaptığı yorumları haberleştirdi.

MESSI İLE AYNI YAŞTA OLDUĞU VURGULANDI

Dailymail'in haberinde 36 yaşındaki Arda Turan'ın Inter Miami'ye yeni imza atan eski takım arkadaşı Lionel Messi ile aynı yaşta olduğuna dikkat çekildi.

FUTBOLSEVERLER ŞOKE OLDU

Sosyal medyada birçok yabancı futbolsever, Arda Turan'ın fotoğrafına yüzlerce yorum yaptı. Yorumlar arasında en çok "46 yaşında gibi" ve "Bu gerçek olamaz" ifadeleri kullanıldı.

Hesaptan yapılan paylaşım

Paylaşıma yabancı futbolseverlerden gelen yorumlar şöyle:

58 yaşında gibi görünüyor

46 yaşında gibi görünüyor

Bu gerçek olamaz

Bu gerçekten o mu? Çok hızlı yaşlandı. 60 yaşında gibi görünüyor

O, 36 mı?