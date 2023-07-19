Trendyol 1. Lig ekibi Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan'ın antrenmandaki fotoğrafı sosyal medyada çok konuşuldu. Çiçeği burnunda hocanın beyazlamış saçı ve sakalı dünya basınında da geniş yer buldu. Dailymail, Barcelona'ya yakın bir hesabın paylaştığı Arda Turan fotoğrafına, yabancı futbolseverlerin yaptığı yorumları haberleştirdi.
Dailymail'in haberinde 36 yaşındaki Arda Turan'ın Inter Miami'ye yeni imza atan eski takım arkadaşı Lionel Messi ile aynı yaşta olduğuna dikkat çekildi.
Sosyal medyada birçok yabancı futbolsever, Arda Turan'ın fotoğrafına yüzlerce yorum yaptı. Yorumlar arasında en çok "46 yaşında gibi" ve "Bu gerçek olamaz" ifadeleri kullanıldı.
Paylaşıma yabancı futbolseverlerden gelen yorumlar şöyle:
Son Dakika › Spor › Arda Turan'ın son hali, bütün dünyanın dilinde: Bu gerçek olamaz - Son Dakika