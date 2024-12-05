Fransız ekibi Lyon, küme düşürüldü - Son Dakika
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Spor

Fransız ekibi Lyon, küme düşürüldü

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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'a mali durumları nedeniyle küme düşme cezası verildiği iddia edildi. Köklü kulübe sezon sonuna kadar transfer yasağı ve maaş bütçesini kısıtlama cezası da getirilmişti. 6 yıldır zarar eden Fransız ekibinin borcunun 450 milyon eurodan 608 milyon euroya yükseldiği tespit edildi.

05.12.2024 16:02  Güncelleme: 16:21
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Mali anlamda sıkıntılar yaşayan ve transfer yasağı ile maaş bütçesini kısıtlama cezasına çarptırılan Fransa'nın köklü kulüplerinden Lyon için bomba bir iddia ortaya atıldı.

KÜME DÜŞÜRDÜLER

Eurosport'ta yer alan habere göre; Fransa Futbol Federasyonu, Lyon'u mali tablosundaki kötü durum sebebiyle küme düşürdü. Federasyonun söz konusu cezayla ilgili resmi kararı kısa süre içinde açıklaması bekleniyor. Fransız ekibinin 6 yıldır mali anlamda zarar ettiği biliniyordu.

508 MİLYON EURO BORÇ VAR

Fransız futbolunun mali denetim organı DNCG'nin raporuna göre, kulübün borcu 450 milyon eurodan 508 milyon euroya yükseldi. Bu durum, Lyon için ağır yaptırımları beraberinde getirdi. DNCG, kulübün mali sıkıntıları nedeniyle transfer yasağı ve maaş bütçesinde kısıtlamalar getirdi. Geçtiğimiz aylarda yapılan açıklamalarda, mali durum iyileştirilmezse Lyon'un Ligue 2'ye düşürülebileceği belirtilmişti.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'NİN AVRUPA'DAKİ RAKİBİ

Lyon, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye rakip oldu. Siyah-beyazlılar Gedson Fernandes'in attığı golle Fransız ekibini 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Fenerbahçe ise Lyon'u 23 Ocak Perşembe günü saat 20.45'te Kadıköy'de ağırlayacak.

LİGDEKİ DURUMU

Bu sezonun sonuna kadar transfer yasağı ve maaş bütçesi kısıtlama cezası alan Ligue 1'de oynadığı 13 maçta topladığı 22 puanla 5. sırada yer alıyor. Fransız ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi elde etti.

Fransız ekibi Lyon, küme düşürüldü

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Son Dakika Spor Fransız ekibi Lyon, küme düşürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ümit Aytar:
    UEFA'dan tescilli şikeci kuşların küme düşürülmediği ülkede yaşıyoruz maalesef 34 0 Yanıtla
  • Sadece Beşiktaş:
    TÜRKİYEDE ADALET HUKUK OLSA ŞİKESARAYDA İNCELENSE DÜŞÜRÜLMESİ LAZIM AMA ÖYLE BİR DÜZEN BİZİM ÜLKEMİZDE YOK. 3 19 Yanıtla
  • Naci Gülenç:
    GS yi küme düşürsünler yoksa bu kuşlar başka türlü Şampiyonluk göremeyecekler ?? 4 4 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    vay be juninho gözü yaşlı 4 0 Yanıtla
  • Vatanperver:
    bizim bütün ligin değerinden bile fazla paraya bak.. 0 0 Yanıtla
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