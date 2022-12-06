İsviçre'ye gol yağdıran Portekiz güle oynaya çeyrek finale çıktı - Son Dakika
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İsviçre'ye gol yağdıran Portekiz güle oynaya çeyrek finale çıktı

07.12.2022 00:18

Portekiz, 2022 Dünya Kupası son 16 turu maçında İsviçre ile karşılaştı. Cristiano Ronaldo'nun yedeklerde başladığı karşılaşmada Portekiz, 6-1 gibi farklı bir skorla galip gelerek çeyrek final biletini kapan ülke oldu ve Fas'la eşleşti.

Dünya Kupası'nda heyecan dolu bölüme geçildi. Son 16 turu, 6 Aralık günü oynanan maçlarla tamamlandı. Ronaldo'nun son bölümde oyuna dahil olduğu maçta Portekiz, İsviçre'yi farka boğdu.

SÜRPRİZ FAS'TAN GELDİ

Son 16 turuna grubundan lider çıkarak yükselen Fas, İspanya'yı turnuvanın dışına itti. Normal süresi ve uzatmaların 0-0 bittiği karşılaşmada Fas, penaltılarda 3-0'lık skorla galip geldi.

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PORTEKİZ ŞOV YAPTI

Portekiz ise İsviçre karşısında şov yaptı. Ronaldo'nun yedek beklediği maçta Portekiz'in gösterdiği etkili performans dikkat çekti. Portekiz'in 6-1 kazandığı maçta Ronaldo'nun yerine oynayan Gonçalo Ramos, hat-trick yaptı. Diğer goller ise Pepe, Raphael Guerreiro ve Leao'dan geldi. İsviçre'nin tek sayısını Akanji kaydetti.

İşte çeyrek finaldeki eşleşmeler:

  • Hollanda-Arjantin
  • Hırvatistan-Brezilya
  • İngiltere-Fransa
  • Fas-Portekiz
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Portekiz, Katar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsviçre'ye gol yağdıran Portekiz güle oynaya çeyrek finale çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsviçre'ye gol yağdıran Portekiz güle oynaya çeyrek finale çıktı - Son Dakika
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