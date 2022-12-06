Dünya Kupası'nda heyecan dolu bölüme geçildi. Son 16 turu, 6 Aralık günü oynanan maçlarla tamamlandı. Ronaldo'nun son bölümde oyuna dahil olduğu maçta Portekiz, İsviçre'yi farka boğdu.
Son 16 turuna grubundan lider çıkarak yükselen Fas, İspanya'yı turnuvanın dışına itti. Normal süresi ve uzatmaların 0-0 bittiği karşılaşmada Fas, penaltılarda 3-0'lık skorla galip geldi.
Portekiz ise İsviçre karşısında şov yaptı. Ronaldo'nun yedek beklediği maçta Portekiz'in gösterdiği etkili performans dikkat çekti. Portekiz'in 6-1 kazandığı maçta Ronaldo'nun yerine oynayan Gonçalo Ramos, hat-trick yaptı. Diğer goller ise Pepe, Raphael Guerreiro ve Leao'dan geldi. İsviçre'nin tek sayısını Akanji kaydetti.
İşte çeyrek finaldeki eşleşmeler:
Son Dakika › Spor › İsviçre'ye gol yağdıran Portekiz güle oynaya çeyrek finale çıktı - Son Dakika