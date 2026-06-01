Dünya Kupası\'nda kaleci molası yasaklanıyor

FIFA, 2026 Dünya Kupası öncesi futbolun tartışılan taktiklerinden biri için harekete geçti. Kalecilerin sakatlık bahanesiyle oyunu durdurup takım arkadaşlarının teknik ekiple görüşmesine imkan tanıyan uygulama yasaklanıyor.

FIFA'DAN YENİ KURAL

2026 FIFA Dünya Kupası'na yaklaşılırken FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, turnuvada uygulanacak yeni düzenlemeleri açıkladı. Collina, kalecilerin sakatlık yaşadığı anlarda futbolcuların teknik alana giderek antrenörlerinden taktik almasının artık mümkün olmayacağını duyurdu.

'KALECİ TAKTİK MOLASI' TARİHE KARIŞIYOR

Son yıllarda sıkça kullanılan yöntemde kaleciler sakatlandıklarını belirterek oyunun durmasını sağlıyor, bu sırada takım arkadaşları da teknik ekibin yanına giderek kısa bir takım toplantısı gerçekleştiriyordu. Teknik direktörlerin oyuncularına taktik verdiği bu uygulama, futbol kamuoyunda "kaleci taktik molası" olarak anılıyordu. FIFA, bu yöntemin rakibin oyun ritmini bozduğunu ve sportmenlik ruhuna aykırı olduğunu düşünüyor.

COLLINA: BU BİR MOLA DEĞİL

Pierluigi Collina, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kalecinin sakatlanma hakkı var ama oyuncuların kendi antrenörleriyle bir tür mola vermek için oyun alanını terk etme hakkı yok" dedi. İtalyan futbol adamı ayrıca sahada yalnızca hakem, fizyoterapist ve kalecinin kalmasının daha doğru bir uygulama olduğunu belirtti.

OYUNCULAR KENARA GİDEMEYECEK

Yeni uygulamaya göre kaleci yerde tedavi görürken diğer futbolcular teknik alanlara gitmek yerine bulundukları bölgede kalacak veya orta sahada toplanacak. Bu sistem daha önce Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Ulusal Kadınlar Futbol Ligi'nde (NWSL) uygulanmaya başlanmıştı. FIFA da Dünya Kupası'nda benzer bir modeli hayata geçirecek.

VAR'DA DA DEĞİŞİKLİK

Öte yandan Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun (IFAB), VAR protokolünde de bazı değişikliklere onay verdiği belirtildi. Yeni düzenlemeyle birlikte top oyuna girmeden önce yaşanan hücum faullerinin de daha kapsamlı şekilde incelenebilmesinin önü açıldı.

SU MOLASI DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Her ne kadar kaleci molaları yasaklansa da Dünya Kupası'nda her iki devrede uygulanacak üçer dakikalık su molaları nedeniyle teknik ekiplerin oyuncularla iletişim kurabileceği belirtildi. Buna rağmen FIFA'nın temel hedefinin, kaleci sakatlıklarının taktik amaçla kullanılmasının önüne geçmek olduğu ifade edildi.