Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur Alanya Etabı Başladı

Alanya'da ilk kez düzenlenen ve 11-15 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek olan Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur'un Alanya etabı başladı.

Alanya Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu'nun Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde organize ettiği müsabakaların ön eleme maçları Türkiye ile Yeni Zelanda oynanan arasında maçla başladı. Su Simdim ve Merve Nezir'den oluşan milliler, 2-0'lık kaybetti. Kanada ise Japonya'yı 2-1 mağlup etti.

Turnuvada 24 takım direkt gruplarda mücadele edecek. İlk gün eleme maçları yapılacak. Yarın ise takımlar gruplarda mücadele edecek. Ardından çeyrek final, yarı final ve organizasyonun son günü ise final karşılaşması oynanacak. - ANTALYA