Dünya Rallikros Şampiyonası İstanbul'da Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Dünya Rallikros Şampiyonası İstanbul'da Yapıldı

2024 FIA Dünya Rallikros Şampiyonası, İstanbul Park'ta heyecan dolu yarışlarla tamamlandı.

10.11.2024 17:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRKİYE Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından İstanbul Park'ta düzenlenen 2024 FIA Dünya Rallikros Şampiyonası final ayağı World RX of Türkiye, nefes kesen mücadelelere sahne oldu.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Tuzla Belediyesi katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyon, yenilenen asfalt ve toprak karışımı parkurda izleyenlere unutulmaz bir deneyim sundu.

Elektrikli araçlar ile benzinli araçlarla karşı karşıya getiren 'Teknolojiler Savaşı'nın Cumartesi günü koşulan ilk yarışları sonucunda Ole Christian Veiby zafere ulaşan isim olurken, Niclas Grönholm '2'nci ve Kevin Hansen de 3'üncü olarak podyumu tamamladılar.

Organizasyonun ikinci günü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86'ıncı yıldönümünde, saat 09.05'te yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından başladı. Yağışlı havanın etkisi ile oldukça ağırlaşan parkurda, sporcuların kapı kapıya mücadelesi ve drift gösterileri tribünleri dolduran sporseverler tarafından heyecanla takip edildi. Juha Rytkönen'ın ilk sırada tamamladığı 2'inci gün yarışlarında Johan Kristofferson 2'nci ve Timmy Hansen 3'üncü sırada yer aldı.

İstanbul Park'ın, 2015 yılından bu yana ilk kez ev sahipliği yaptığı Dünya Rallikros Şampiyonası Türkiye ayağı sonunda, İsveçli pilot Johan Kristofferson'un kariyerinin yedinci Dünya Rallikros Şampiyonluğu'nu ve ödülünü TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı'ndan aldı.

Kaynak: DHA

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, İstanbul Park, Etkinlikler, Teknoloji, İstanbul, Otomobil, Türkiye, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Rallikros Şampiyonası İstanbul'da Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:00 Galatasaray, Samsunspor’u 3-2 mağlup etti Galatasaray, Samsunspor'u 3-2 mağlup etti
17:16 TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan “Öcalan“ açıklaması: Atılacak adımlar Türkiye’yi rahatlatır TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan "Öcalan" açıklaması: Atılacak adımlar Türkiye'yi rahatlatır
16:23 Uçak gibi gelen otomobil, talihsiz kadının sonu oldu Uçak gibi gelen otomobil, talihsiz kadının sonu oldu
15:53 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 9 yıl sonra ilk kez Çankaya Köşkü’ndeki toplandı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 9 yıl sonra ilk kez Çankaya Köşkü'ndeki toplandı
15:14 10 Kasım afişleriyle tepki çeken Gelibolu Belediyesi’nden açıklama geldi 10 Kasım afişleriyle tepki çeken Gelibolu Belediyesi'nden açıklama geldi
11:35 Yaban domuzları plajda kadına saldırdı Yaban domuzları plajda kadına saldırdı
11:25 Rus devlet televizyonu, canlı yayında Melania Trump’ın çıplak fotoğraflarını yayınladı Rus devlet televizyonu, canlı yayında Melania Trump'ın çıplak fotoğraflarını yayınladı
11:19 Son seçim anketine Yavuz Ağıralioğlu’nun partisi damga vurdu Son seçim anketine Yavuz Ağıralioğlu'nun partisi damga vurdu
11:17 Elektrik ve doğalgazda “çoktan çok, azdan az“ dönemi başlıyor Elektrik ve doğalgazda "çoktan çok, azdan az" dönemi başlıyor
10:49 Masterchef’te yüzü yanan Beyza’nın son hali Masterchef'te yüzü yanan Beyza'nın son hali
10:47 İŞKUR 1.2 Milyon Vatandaşı İşe Yerleştirdi İŞKUR 1.2 Milyon Vatandaşı İşe Yerleştirdi
10:39 Teknik direktör kırmızı kart gören oyuncusuna saldırdı Teknik direktör kırmızı kart gören oyuncusuna saldırdı
10:29 Ünlü süpermodel evledikten kısa süre sonra aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti Ünlü süpermodel evledikten kısa süre sonra aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti
10:22 Haftanın en çok kazandıranı belli oldu Haftanın en çok kazandıranı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2024 18:14:19. #1.11#
SON DAKİKA: Dünya Rallikros Şampiyonası İstanbul'da Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.