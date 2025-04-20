Dünya Şampiyonları Gaziosmanpaşa'da Ringde Buluştu

- Dünya şampiyonları Gaziosmanpaşa'da ringe çıktı

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen VIP Kick Boks Şöleni'nde şampiyonlar kıyasıya mücadele etti.

Gaziosmanpaşa Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen VIP Kick Boks Şöleni, Türkiye'nin yanı sıra İran, Senegal ve Azerbaycan'dan gelen Dünya, Avrupa ve Asya şampiyonlarını bir araya getirdi. Etkinliğe Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, STK temsilcileri ve bir çok vatandaş katıldı. 70 profesyonel sporcunun kayıldığı organizasyonda, Dünya Şampiyonu Türk sporcular Ömer Çavgın, Fatma Çeken ve Ali Kelat gibi kick boksun önemli isimleri de yer aldı. Boks maçlarında rakipler kıyasıya mücadele ederken vatandaşlar da heyecan dolu anlar yaşadı.

Programa katılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, "Kick boksun gelişmesi, Türk sporunun gelişmesi, Türkiye'nin spor dallarında uluslararası arenada daha ileriye taşınması için belediye olarak üzerimize düşen tüm görevleri yerine getirmeye hazırız" dedi.