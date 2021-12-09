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Dünya şampiyonu Razgatlıoğlu'na Alanya'da görkemli karşılama - Son Dakika

Dünya şampiyonu Razgatlıoğlu'na Alanya'da görkemli karşılama

09.12.2021 18:13
Dünya şampiyonu Razgatlıoğlu'na Alanya'da görkemli karşılama

Dünya Superbike Şampiyonası'nın 33 yıllık tarihindeki ilk Türk şampiyon sporcu olan Toprak Razgatlıoğlu, doğup büyüdüğü Alanya'da yüzlerce seveni tarafından karşılandı.

Dünya Superbike Şampiyonası'nın 33 yıllık tarihindeki ilk Türk şampiyon sporcu olan Toprak Razgatlıoğlu, doğup büyüdüğü Alanya'da yüzlerce seveni tarafından karşılandı. Razgatlıoğlu burada yaptığı açıklamada "Ben demeyi sevmem. Ben değil biz şampiyon olduk" dedi.

Yüzlerce motosikletli ve polis eskortu eşliğinde ilçeye giriş yapan Toprak Razgatlıoğlu, Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonda, Atatürk Anıtı önünde kendisini bekleyen yüzlerce kişinin alkışları eşliğinde karşılandı. Alanya Belediyesi tarafından hazırlanan platforma çıkan Razgatlıoğlu'na, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve İlçe Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı eşlik etti.

Platformda kendisini karşılayan vatandaşları selamlayan Razgatlıoğlu'na gençler büyük ilgi gösterdi. İlk konuşmayı İlçe Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı yaptı. Kıldırgıcı, "Toprak hem Alanya'nın hem de ülkemizin gurur oldu. Hem Toprak kardeşime hem de onun arkasında bulunan ekibe teşekkür ediyorum" dedi.

"Toprak'ın bir abisi olarak onunla ne kadar gurur duysak azdır"

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Toprak'ın bir abisi olarak onunla ne kadar gurur duysak azdır. Her zaman başarılı bir grafik çizdi. Rahmetli babası Arif Razgatlıoğlu'nun bizleri emanetidir. Babasının ona verdiği nasihatlerin ondan beklediklerini Toprak bugün elde etmiştir. Kendisini kutluyor ve çok teşekkür ediyorum. Bu gururu bizlere yaşattığın için Alanya olarak kendisine minnettarız" diye konuştu.

"Kendisinin 5 yaşındaki halini hatırlıyorum"

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise şunları söyledi: "Alanya hep ilklerin şehri dedik. İşte Toprak kardeşimizde Alanya'dan çıkarak Dünya Şampiyonu olmuştur. Kendisinin 5 yaşındaki halini hatırlıyorum. Saçları uzun babasının motorunun ününde Alanya sokaklarında dolaşırlardı. şimdi Dünya şampiyonu oldu. Bundan sonra da birçok şampiyonluklara imza atacağına eminim. Allah yolunu açık etsin Toprak."

"Toprak kardeşimi tebrik ediyorum"

Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer yaptığı konuşmasında dünya şampiyonluğunun zorluklarına dikkat çekerek, "Toprak kardeşimi tebrik ediyorum. Başta Toprak kardeşimiz olmak üzere ekibini ve sponsorlarını kutluyorum. İnşallah daha nice güzel başarılarını burada kutlarız" dedi.

"Bu hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum"

Emeği geçenlere ve kendisini karşılamaya gelenlere teşekkür ederek konuşmasına başlayan Toprak Razgatlıoğlu gördüğü manzara karşısında çok duygulandığını belirterek, "Dünya Şampiyonluğu kolay bir şampiyonluk değil. 8 aylık bir süreç sonunda şampiyon olduk. Her sporla uğraşan gencin hayali bir Dünya şampiyonu olmaktır. Bu hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Hiç bir zaman ben dünya şampiyonuyum demiyorum. Bunu hep beraber yaptık. Bizim iyi ve kötü günümüzde sizler hep yanımda oldunuz. Hiç bir zaman ben ben demeyi seven biri değilim. Bu bizim dünya şampiyonluğumuz. Bu hepimizin başarısı ve herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Toprak Razgatlıoğlu, kupası ile birlikte sevenlerine poz verdi. - ANTALYA

Dünya şampiyonu Razgatlıoğlu'na Alanya'da görkemli karşılama
Dünya şampiyonu Razgatlıoğlu'na Alanya'da görkemli karşılama
Dünya şampiyonu Razgatlıoğlu'na Alanya'da görkemli karşılama
Dünya şampiyonu Razgatlıoğlu'na Alanya'da görkemli karşılama
Dünya şampiyonu Razgatlıoğlu'na Alanya'da görkemli karşılama

Dünya Superbike Şampiyonası, Toprak Razgatlıoğlu, Şampiyon, Alanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Dünya şampiyonu Razgatlıoğlu'na Alanya'da görkemli karşılama - Son Dakika Spor


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