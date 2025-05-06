Dünya Takım Kupası Antalya'da Tanıtıldı

ITF ( (Uluslararası Tenis Federasyonu) Tekerlekli Sandalye Tenis takviminin en prestijli turnuvası BNP Paribas Dünya Takım Kupası'nın basın toplantısı Antalya'da yapıldı.

Organizasyonun tanıtım toplantısına Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Etkinlikleri Daire Başkanı Ercan Yıldız, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Şafak Müderrisgil, ITF Tekerlekli Sandalye Tenis Direktörü Alistair Williams, Ali Bey Club Manavgat Genel Müdürü Kerem Kutbay, milli sporcu Zeliha Aksak ve Japon milli oyuncu Yui Kamiji katıldı.

Ali Bey Club Manavgat'ta düzenlenecek organizasyon 6-11 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Dünyanın en iyi tekerlekli sandalye sporcularının katılacağı BNP Paribas Dünya Takım Kupası'nda 4 farklı kategoride 20 ülkeden 44 takım mücadele edecek.

Federasyondan alınan bilgiye göre, 2024 yılında Türkiye'de gerçekleşen ulusal ve uluslararası tenis turnuvalarına toplam 42 bin katılım sağlandı. Turnuvalarda mücadele eden sporcular sayesinde Türkiye'ye 14 milyon 872 bin Avro direkt döviz girişi ve 40 milyon Avro dolaylı etki elde edildi.

Ercan Yıldız: "Hayalini kurduğumuz organizasyonlara emin adımlarla yürüyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Etkinlikleri Daire Başkanı Ercan Yıldız, bu tür organizasyonlara ev sahipliği yaparak hayali kurulan turnuvalara emin adımlarla yürüdüklerini belirtti.

Turnuvanın tekerlekli sandalye tenisinin en prestijli organizasyonlarından olduğunu vurgulayan Ercan Yıldız, "Çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmanın haklı gururunu ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Son derece önemli bir organizasyon. Antalya hepimizin bildiği gibi bir turizm şehri. Bunun yanı sıra önemli de bir spor şehri. Son yıllarda çok büyük spor organizasyonlarına ev sahipliği yapıyor. Başarıyla gerçekleştiriyoruz. Ülkemizin tanıtımı açısından son derece önemli faaliyetler. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu gerçekleştirdik. Büyük, kitlesel organizasyonlar yapıyor. Ülkemiz faaliyet seçen bir konuma gelmiştir. Tercih edilen bir ülke olduk. Bu faaliyetlerin gelecekte daha iyi organizasyonlar getireceğine inanıyoruz. Hayalini kurduğumuz organizasyonlara emin adımlarla yürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Tenis Federasyonuna ve sponsorlara teşekkür eden Yıldız, "Bu tür organizasyonlar ev sahipliği yapmak adına önemli referanslardır. Engelli vatandaşlara ilham kaynağı olacak bir organizasyon olarak görüyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sporcularımıza, antrenörlerimize, hakemlerimize başarılar diliyorum. Müsabakalarda üstün başarı diliyorum. Fair-play çerçevesinde müsabakaları takip etmek için sabırsızlanıyorum." diyerek konuşmasını noktaladı.

Şafak Müderrisgil: "Bu organizasyon, azmin, kararlılığın ve sporda eşitliğin güçlü bir sembolüdür"

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, federasyonun önceliklerini, her yaş grubundan ve fiziksel yeterlilik düzeyinden bireyin tenisle tanışmasını ve bu sporu hayatının bir parçası haline getirmesini sağlamak olarak açıkladı.

Türkiye'nin, tekerlekli sandalye tenisinde cazibe merkezi haline gelme yolunda önemli ilerleme kaydettiğini anlatan Müderrisgil, "Bu organizasyon, yalnızca sportif bir mücadele değil; aynı zamanda azmin, kararlılığın ve sporda eşitliğin güçlü bir sembolüdür. Tekerlekli sandalye tenisi, sınır tanımayan bir spor kültürünü temsil ediyor ve bizler de bu kültürün Türkiye'de daha da gelişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Uluslararası Tenis Federasyonu'nun en prestijli organizasyonlarından biri olan bu turnuvaya ülkemizde beşinci kez ev sahipliği yapmaktan son derece gurur duyuyoruz." şeklinde konuştu.

Milli sporcuların, gösterdikleri mücadele, sportmenlik ve başarıyla herkese ilham kaynağı olduğunu ifade eden Şafak Müderrisgil, şunları kaydetti:

"Dünyanın en iyilerinin buluştuğu, Paralimpik Oyunları'nda şampiyon olan sporcuların yer aldığı Tekerlekli Sandalye Dünya Takımlar Kupası'na geçtiğimiz sene dünya ikincisi olarak tarihi bir başarıya imza atan Quad Milli Takımı'mız bu sene doğrudan katılırken Tekerlekli Sandalye A Milli Kadın ve Erkek Takımı'mız ev sahibi olduğumuz için 'wild card' ile katılıyor. Federasyon olarak önceliğimiz, her yaş grubundan, her fiziksel yeterlilik düzeyinden bireyin tenisle tanışmasını ve bu sporu hayatının bir parçası haline getirmesini sağlamak. Bu hedef doğrultusunda, engelli bireyler için erişilebilirlikten altyapı yatırımlarına, eğitim programlarından uluslararası iş birliklerine kadar pek çok alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen başta Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) yetkilileri olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Spor Toto Teşkilat Başkanlığımıza, ev sahibi tesisimiz Ali Bey Club Manavgat'a ve değerli sponsorlarımıza şükranlarımı sunuyorum."

Alistair Williams: "Organizasyon bizler için bayrak gemisi niteliği taşıyor"

ITF Tekerlekli Sandalye Tenis Direktörü Alistair Williams, organizasyonda olmaktan mutluluk duyduğunun altını çizerek "Organizasyon bizler için bayrak gemisi niteliği taşıyor. Çok ciddi elit oyuncular var. Uluslararası takım yarışmalarının kazananları var. Paralimpik medalistlerimiz var. Ayrıca gelecek nesilleri bu turnuvanın bir parçası olarak görüyorum. Elit oyuncularımızı ve gelecek nesil oyuncularını bir araya getiren son derece önemli bir turnuva. Umarım önümüzdeki yıllarda da iş birliğimiz devam eder." diye konuştu.

Kerem Kutbay: "Organizasyona ev sahipliği yapmak, bizler için gurur verici"

Ali Bey Club Manavgat Genel Müdürü Kerem Kutbay, organizasyona ev sahipliği yapmanın kendileri için gurur verici olduğunu aktardı.

Engellerin sadece fiziksel olmadığını ve her bireyin eşit şartlarda spor yapma hakkını desteklediklerini dile getiren Kutbay, "Bu önemli organizasyona ev sahipliği yapmak, bizler için gurur verici olduğu kadar sorumluluk da taşıyan bir görev. Bu doğrultuda, tesisimizin erişilebilirliğini artırmak, tüm sporcularımızın konforunu ve güvenliğini sağlamak adına gereken tüm hazırlıkları büyük bir titizlikle gerçekleştirdik. Bizler için bu sadece bir spor organizasyonu değil, aynı zamanda insan hikayelerinin, azmin ve dayanışmanın bir kutlamasıdır. Turnuvanın centilmenlik ruhu içerisinde geçmesini; sporcularımızın sağlıkla, güvenle ve başarıyla bu süreci tamamlamasını diliyorum. Tüm takımlara başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Milli tenisçi Zeliha Aksak ise "Birkaç yıldır üst üste turnuvaları ülkemizde düzenliyoruz. Bizler için mutluluk verici. Çok iyi sporcularla yarışmak bizim için büyük bir şans." dedi.

2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda tekerlekli sandalye tenisi kadınlar teklerde altın madalya kazanan Japon sporcu Yui Kamiji de organizasyona emek verenlere teşekkür ederek "Türkiye'ye üçüncü gelişim. Bugün müsabakalara başlayacağız. Bu güzel havada maçlara katılacağım için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Basın toplantısı toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.