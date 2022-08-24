Sosyal medya paylaşımlarıyla son dönemde adından sıkça söz ettiren Amerikalı ünlü golfçü Paige Spiranac, çok konuşulacak bir hamleye imza attı.
Zaman zaman cesur paylaşımlara imza atan Paige Spiranac, bir yandan mesleğine devam ederken diğer yandan sosyal medyada sahip olduğu gücü değerlendirmeyi planlıyor.
Güzelliği ile adeta baş döndüren golfçü kendisine özel tasarladığı havluyu satışa çıkardı. Havlunun satışa çıktığını duyuran Paige Spiranac, şimdiden siparişlerde büyük bir yoğunluk yaşanmasına neden olduğunu dile getirdi. Genç golfçü ülkemizde oldukça popüler.
Son Dakika › Spor › Güzel golfçü Paige Spiranac'tan ilginç hamle! Kendi kokusuyla satışa çıkardığı havlu yok satıyor - Son Dakika