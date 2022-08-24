Güzel golfçü Paige Spiranac'tan ilginç hamle! Kendi kokusuyla satışa çıkardığı havlu yok satıyor - Son Dakika
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Güzel golfçü Paige Spiranac'tan ilginç hamle! Kendi kokusuyla satışa çıkardığı havlu yok satıyor

24.08.2022 09:28

Golf dünyasının en çok tanınan isimlerinden biri olan Paige Spiranac'tan ilginç bir hamle geldi. Spiranac kendi kokusunu içinde barındıran havluyu satışa çıkardığını açıkladı. Hayranları havluyu satın alabilmek için sıraya girmiş durumda...

Sosyal medya paylaşımlarıyla son dönemde adından sıkça söz ettiren Amerikalı ünlü golfçü Paige Spiranac, çok konuşulacak bir hamleye imza attı.

SOSYAL MEDYAYI AKTİF KULLANIYOR

Zaman zaman cesur paylaşımlara imza atan Paige Spiranac, bir yandan mesleğine devam ederken diğer yandan sosyal medyada sahip olduğu gücü değerlendirmeyi planlıyor.

ÖZEL TASARIM HAVLUSUNU SATIŞA ÇIKARDI

Güzelliği ile adeta baş döndüren golfçü kendisine özel tasarladığı havluyu satışa çıkardı. Havlunun satışa çıktığını duyuran Paige Spiranac, şimdiden siparişlerde büyük bir yoğunluk yaşanmasına neden olduğunu dile getirdi. Genç golfçü ülkemizde oldukça popüler.

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Son Dakika Spor Güzel golfçü Paige Spiranac'tan ilginç hamle! Kendi kokusuyla satışa çıkardığı havlu yok satıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güzel golfçü Paige Spiranac'tan ilginç hamle! Kendi kokusuyla satışa çıkardığı havlu yok satıyor - Son Dakika
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