Mbappe- Ester aşkı artık belgelendi

09.03.2026 09:31  Güncelleme: 09:34
Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe ve İspanyol model Ester Exposito'nun aşk yaşadıkları iddiaları, Paris'te bir otelden birlikte çıkarken çekilen görüntülerle güç kazandı. İkili hakkında bir süredir çeşitli iddialar gündeme gelmiş, ancak herhangi bir açıklama yapmamışlardı. Görüntülerin yayılmasının ardından gözler, ünlü futbolcu ve İspanyol yıldızdan gelecek olası açıklamaya çevrildi.

Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe ile ünlü İspanyol oyuncu ve model Ester Exposito'nun birlikte oldukları iddiaları Paris'te ortaya çıkan görüntülerle güç kazandı. İkili, bir otelden birlikte çıkarken kameralara yansıdı.

İLİŞKİ İDDİALARI GÜNDEMDEYDİ

Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan Kylian Mbappe ve Ester Exposito hakkında sosyal medyada çeşitli iddialar gündeme gelmişti. Ancak iki isim de bugüne kadar ilişkileriyle ilgili herhangi bir açıklama yapmamıştı.

PARİS'TE OTEL ÇIKIŞINDA GÖRÜNTÜLENDİLER

İddiaların ardından ikili Paris'te bir otelden çıkarken birlikte görüntülendi. Kameralara yansıyan görüntüler, Mbappe ile Exposito arasındaki ilişki iddialarını daha da güçlendirdi.

GÖZLER İKİLİDEN GELECEK AÇIKLAMADA

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından gözler ünlü futbolcu ile İspanyol yıldızdan gelecek olası açıklamaya çevrildi. İkilinin ilişkilerini resmen doğrulayıp doğrulamayacağı merak konusu oldu.

  • erkan zengin erkan zengin:
    Paranın taaaa... 3 0 Yanıtla
