Dursun, Dubai\'de Şampiyonluk İçin Hazır

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- Muhammed Dursun: " Dubai'ye gidip, ülkemi temsil ederek tekrar şampiyon olacağım"

İSTANBUL - Kıtalararası ağır sıklet şampiyonu kick boksçu Muhammed Dursun, Dubai'de yapacağı altın kemer maçı ile ilgili, "İnşallah Dubai'ye gidip, ülkemi temsil ederek tekrar şampiyon olacağım" dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek olan kick boksçu Muhammed Dursun, turnuvayı ve hazırlık sürecini İhlas Haber Ajansı muhabirine değerlendirdi.

Yapacakları müsabakanın ertelendiğini belirten Dursun, "Güzel bir hazırlık süreci geçirdik, 3 aylık bir hazırlık sürecim oldu. Aslında bir bekleme içindeydik. Bizim rakibimiz ve kilomuz ile ilgili bir problem yoktu ama organizasyonun genel anlamında süreci yetiştiremediler. Tahmini olarak 7 Aralık'ta Dubai'de dövüşeceğim. Şu an için hazırlık sürecim yine devam ediyor. Yılın 12 ayı sürekli antrenmanlara devam ediyoruz. Sadece maça yakın zamanlarda biraz daha nabzı yüksek tutuyoruz. Dünyanın birçok ülkesinde dövüşmüş bir sporcuyum. Uluslararası derecelerim var. İnşallah Dubai'ye gidip, ülkemi temsil ederek tekrar şampiyon olacağım" ifadelerini kullandı.

Hazırlık süreci hakkında da bilgiler veren Muhammed Dursun, "Ağırsıklet sporcu olduğum için mümkün olduğunca yurt dışına gidiyorum. Özellikle bu yılki sürecimi Rusya'da Moskova'da geçirmek istiyorum. 1 hafta sonra Azerbaycan'a gideceğim. Orada da ufak bir hazırlık süreci geçireceğim. Antrenörüm Ali Musa Mengüç'le antrenmanlarıma devam ediyorum. Kilo ve form olarak da bir sıkıntım yok" diye konuştu.