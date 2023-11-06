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Gerilim giderek artıyor! Dursun Özbek, Ali Koç'a fena çıkıştı: PKK, FETÖ Türkiye'yi bölememişken sen mi böleceksin? - Son Dakika

Gerilim giderek artıyor! Dursun Özbek, Ali Koç'a fena çıkıştı: PKK, FETÖ Türkiye'yi bölememişken sen mi böleceksin?

Son Güncelleme: 06.11.2023 18:24

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, divan kurulu toplantısının ardından Ali Koç'u fena bombaladı. Koç'un toplumu gerdiğini belirten Özbek, ''Türkiye, hep bölünmeye çalışılmıştır. PKK, FETÖ, Türkiye'yi bölmeye çalışmadı mı? Yapılan açıklamalar da bu bölünmeye, kutuplaştırmaya getirecek açıklamalar değil mi? Onlar bile bölememişken, sen neden böyle davranıyorsun?'' ifadelerini kullandı.

Süper Lig devi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, divan kurulu toplantısının ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

"HAYRETLER İÇİNDEYİM"

Ali Koç'a çıkışan Başkan Özbek, "Dünkü divan kurulunun bilgilerini sonradan aldım. Hayretler içindeyim. Böyle mesuliyet sahibi olan kulüp başkanı, biz büyük bir mesuliyet taşıyoruz. 25-30 milyon taraftar bizim ağzımıza bakıyor. Ne gerek var böyle konuşmaya? Şu toplumu germeyelim diye maksimum çaba sarf ediyoruz. Peşine takalım, fotoğrafını çeksin... Türkiye'nin bu gerilime ihtiyacı yok. Fenerbahçe ve Galatasaray dediğiniz zaman Türkiye'nin yüzde 70'ini kapsayan taraftar kitlesi var. Niye böyle bir açıklama? Galatasaray, her zaman gündemlerinin birinci maddesi. Futbolla ilgili bizim ortaya getirmek istediğimiz şey, güzel ve adaletli bir futbol iklimi ortaya getirelim" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'Yİ PKK FETÖ BÖLEMEDİ SEN Mİ BÖLECEKSİN?"

Koç'un açıklamalarının ülkeyi gerilime sürüklediğini belirten Özbek, "Ali Koç'a bir tavsiyem var; Bunları yapmayın. Çünkü şu algıya geliyorum yavaş yavaş; Türkiye, hep bölünmeye çalışılmıştır. PKK, FETÖ, Türkiye'yi bölmeye çalışmadı mı? Yapılan açıklamalar da bu bölünmeye, kutuplaştırmaya getirecek açıklamalar değil mi? Onlar bile bölememişken, sen neden böyle davranıyorsun? Burada sayın Selim Soydan'ın açıklaması akla geliyor. Fenerbahçe başkanı için proje dedi, bu sefer bu algıya geliyorum ben. O düşman, bu düşman. Niye? Hiç boşuna uğraşmasınlar biz hep itidalden yana olacağız. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Türk insanının huzura ihtiyacı var. Huzursuzluğu davet eden her olayın karşısındayız. Bu ülkeyi ne PKK ne FETÖ bölemedi, başka kimse bölemez! Bir ağabeyi olarak kendisine tavsiyem, gerilime artık ihtiyaç yok" dedi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Dursun Özbek, Galatasaray, Fenerbahçe, Ali Koç, Türkiye, PKK, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gerilim giderek artıyor! Dursun Özbek, Ali Koç'a fena çıkıştı: PKK, FETÖ Türkiye'yi bölememişken sen mi böleceksin? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gerilim giderek artıyor! Dursun Özbek, Ali Koç'a fena çıkıştı: PKK, FETÖ Türkiye'yi bölememişken sen mi böleceksin? - Son Dakika
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