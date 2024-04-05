Dursun Özbek\'ten Fenerbahçe\'ye net çağrı: Süper Kupa\'ya tam kadro çıkın

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe ile oynayacakları Süper Kupa maçı için Şanlıurfa'ya gitti. Özbek, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"MAÇA A TAKIM İLE ÇIKIN"

Ezeli rakiplerine maça tam kadro çıkmaları yönünde bir çağrı yapan Özbek, "Fenerbahçeli Galatasaraylı futbolcuları bölge insanının seyretmesini çok önemsiyorum. Biz buradayız, takımım da yarın geliyor. Umarım Fenerbahçe de gelecek. Bazı şeyler duyuyorum ama bunun pek doğru olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin A takımla maça çıkması; bizim beklentimiz bu. Onun dışındaki olaylar ne Türk futboluna yakışır ne 100. yıl Süper Kupası'na yakışır. Başka şekilde anılması, başka şekilde Türk futbol tarihine geçmesi doğru olmaz" dedi.

Özbek'in konuşmasından satır başları;

Şanlırufa daha önce ziyaret ettiğim, çok güzel bir şehir. Çok güzel insanları var. Pazar günü oynayacağımız Süper Kupa maçı için buradayız. Şanlıurfa'da oynanması çok önemli. 100. yılın Süper Kupası'nın burada oynanması önemli. 6 Şubat depremlerinden etkilenmiş bir vilayet. O yüzden ayrıca önemli. Burada depremden etkilenmiş kardeşlerimle konuşmak için erken geldim. Özellikle deprem bölgesinde insanlara dokunmak, acılarını hafifletmek için çok önemli. Burada oynayacağımız maçın geliri de depremzedelere gidecek. Bunu çok önemsiyoruz. Bölge insanının Fenerbahçe - Galatasaray derbisini izlemesi çok önemli.

Fenerbahçeli Galatasaraylı futbolcuları bölge insanının seyretmesini çok önemsiyorum. Biz buradayız, takımım da yarın geliyor. Umarım Fenerbahçe de gelecek. Bazı şeyler duyuyorum ama bunun pek doğru olduğunu düşünmüyorum.

Tüm yönetim kurulum burada. Maçı seyretmek isteyen tüm arkadaşlarımı da davet ettim. Bir kupa maçı olması dışında bölgede maçın oynanması, depremzede kardeşlerimizle buluşmak çok önemli. Geçen hafta Kahramanmaraş'taydık. Deprem bölgesindeki faaliyetlerimizi sürdürüyor. Bölge insanına dokunmak, buranın motivasyonunu yükseltmek çok önemli.

Pazar günü inşallah güzel bir maç olur. Söylenenlerin, gazetede yazılanların doğru olmadığını, bölge insanlarını bundan mahrum etmemek gerek. Fenerbahçe'nin A takımla maça çıkması; bizim beklentimiz bu. Onun dışındaki olaylar ne Türk futboluna yakışır ne 100. yıl Süper Kupası'na yakışır. Başka şekilde anılması, başka şekilde Türk futbol tarihine geçmesi doğru olmaz.

"MAÇIN YARIDA KALMASI"

Mücadelenin yarıda kalma ihtimaline de değinen Özbek, Bunları konuşmak doğru değil. Biz şimdi Şanlıurfa'dayız, neden? Protokol yapmışız. Neden? Maç gelirinin tamamının depremzedelere bağışlanmasını söylüyoruz. Niye? Hepsinin bir anlamı var. Buradaki kardeşlerimize Fenerbahçe - Galatasaray derbisini seyrettirmenin keyfini niye yaşamayalım. İnsanların bir sefer daha oturup düşünmesi... İnanıyorum ki aklıselim galip gelecektir. Bu maç oynanması gerektiği gibi Şanlıurfa'da oynanacaktır. Bunlar teferruat. Maçın oynanması lazım. Galip gelenin de kupayı alması lazım. Bunun dışında bir sürü senaryo konuşuluyor. Herkes bir şey söylüyor. Bunları doğru bulmuyorum. Benim takımım sahaya çıkacak. Umarım Fenerbahçe de tam takım çıksın ve galip gelen kupayı alsın" dedi.