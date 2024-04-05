Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye net çağrı: Süper Kupa'ya tam kadro çıkın - Son Dakika
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Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye net çağrı: Süper Kupa'ya tam kadro çıkın

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe ile oynayacakları Süper Kupa maçı için Şanlıurfa'ya gitti ve basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özbek, Fenerbahçe'ye maça tam kadro çıkmaları yönünde çağrı yaptı.

05.04.2024 17:20  Güncelleme: 17:33
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe ile oynayacakları Süper Kupa maçı için Şanlıurfa'ya gitti. Özbek, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"MAÇA A TAKIM İLE ÇIKIN"

Ezeli rakiplerine maça tam kadro çıkmaları yönünde bir çağrı yapan Özbek, "Fenerbahçeli Galatasaraylı futbolcuları bölge insanının seyretmesini çok önemsiyorum. Biz buradayız, takımım da yarın geliyor. Umarım Fenerbahçe de gelecek. Bazı şeyler duyuyorum ama bunun pek doğru olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin A takımla maça çıkması; bizim beklentimiz bu. Onun dışındaki olaylar ne Türk futboluna yakışır ne 100. yıl Süper Kupası'na yakışır. Başka şekilde anılması, başka şekilde Türk futbol tarihine geçmesi doğru olmaz" dedi.

Özbek'in konuşmasından satır başları;

Şanlırufa daha önce ziyaret ettiğim, çok güzel bir şehir. Çok güzel insanları var. Pazar günü oynayacağımız Süper Kupa maçı için buradayız. Şanlıurfa'da oynanması çok önemli. 100. yılın Süper Kupası'nın burada oynanması önemli. 6 Şubat depremlerinden etkilenmiş bir vilayet. O yüzden ayrıca önemli. Burada depremden etkilenmiş kardeşlerimle konuşmak için erken geldim. Özellikle deprem bölgesinde insanlara dokunmak, acılarını hafifletmek için çok önemli. Burada oynayacağımız maçın geliri de depremzedelere gidecek. Bunu çok önemsiyoruz. Bölge insanının Fenerbahçe - Galatasaray derbisini izlemesi çok önemli.

Fenerbahçeli Galatasaraylı futbolcuları bölge insanının seyretmesini çok önemsiyorum. Biz buradayız, takımım da yarın geliyor. Umarım Fenerbahçe de gelecek. Bazı şeyler duyuyorum ama bunun pek doğru olduğunu düşünmüyorum.

Tüm yönetim kurulum burada. Maçı seyretmek isteyen tüm arkadaşlarımı da davet ettim. Bir kupa maçı olması dışında bölgede maçın oynanması, depremzede kardeşlerimizle buluşmak çok önemli. Geçen hafta Kahramanmaraş'taydık. Deprem bölgesindeki faaliyetlerimizi sürdürüyor. Bölge insanına dokunmak, buranın motivasyonunu yükseltmek çok önemli.

Pazar günü inşallah güzel bir maç olur. Söylenenlerin, gazetede yazılanların doğru olmadığını, bölge insanlarını bundan mahrum etmemek gerek. Fenerbahçe'nin A takımla maça çıkması; bizim beklentimiz bu. Onun dışındaki olaylar ne Türk futboluna yakışır ne 100. yıl Süper Kupası'na yakışır. Başka şekilde anılması, başka şekilde Türk futbol tarihine geçmesi doğru olmaz.

"MAÇIN YARIDA KALMASI"

Mücadelenin yarıda kalma ihtimaline de değinen Özbek, Bunları konuşmak doğru değil. Biz şimdi Şanlıurfa'dayız, neden? Protokol yapmışız. Neden? Maç gelirinin tamamının depremzedelere bağışlanmasını söylüyoruz. Niye? Hepsinin bir anlamı var. Buradaki kardeşlerimize Fenerbahçe - Galatasaray derbisini seyrettirmenin keyfini niye yaşamayalım. İnsanların bir sefer daha oturup düşünmesi... İnanıyorum ki aklıselim galip gelecektir. Bu maç oynanması gerektiği gibi Şanlıurfa'da oynanacaktır. Bunlar teferruat. Maçın oynanması lazım. Galip gelenin de kupayı alması lazım. Bunun dışında bir sürü senaryo konuşuluyor. Herkes bir şey söylüyor. Bunları doğru bulmuyorum. Benim takımım sahaya çıkacak. Umarım Fenerbahçe de tam takım çıksın ve galip gelen kupayı alsın" dedi.

Dursun Özbek\'ten Fenerbahçe\'ye net çağrı: Süper Kupa\'ya tam kadro çıkın

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Son Dakika Spor Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye net çağrı: Süper Kupa'ya tam kadro çıkın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • ferhat eser: rakibin tam kadro çıkması yedek kadro çıkması Ahmedi mehmeti oynatması nezamandan beri sizi ilgilendirir oldu sayın dursun hahahaha :)))) 34 39 Yanıtla ismail mutlu: o maçın geliri depremzedelere gidecek.. Ali koç çıkıp diyor ki sakin Şanlıurfa ya maç seyretmeye gitmeyin , U19 ile çikacam vs vs bunlar bilet satışlarını dolayısı ile depremzedelere olacak geliri ne kadar düşürüyor farkında bile değilsin.. ne de olsa Fenerbahçelisin.. ligden çekiliyoruz diyipte çekilmeyene ne denir ? Fenerbahçeli denir.. 11 15 Salim KARAKAYA: İsmail mutlu mesele depremzedelere gidecek gelir değil. Kaldı ki biraz araştırırsan Fenerbahçe’nin depremzedeler için neler yaptığını ve bu maçın bunların yanında devede kulak olduğunu görürsün. Neden hala vazı şeyleri anlamamakta ısrar ediyorsunuz anlamıyorum. Biraz empati. Tek taraflı bakmayın 3 1
  • Akay Kayhan: Başkan böyle olunur, ergen gibi davranarak değil..! 41 25 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI: Tam bir beyefendi, olması gerekeni anlatmış.Futbol birleştirir bölmez. 37 25 Yanıtla yunus: o bey efendi dediğin.... kendi kendine oynasın. 12 17
  • Cihan CANKAYA: Fenerin tek sorunu Ali Koc 36 23 Yanıtla
  • ahmet demir: sizinle tuvalete gidilmmez her maçınız rezillik kepazelik daha dün hatay maçı net penaltısı verilmedi hatayın siz fenerbahçe ile oynamaya layık kulup değilsiniz 18 19 Yanıtla
  • Gökay Ünver: Adamın futbol umurunda değil ki itibarı kayboldu. Milli duygulara sahip çıkabilirse iyi olur fakat onu bile yapamaz. 18 10 Yanıtla
  • Okan Aslan: Helal sana başkan.İşte başkan böyle olunur..Fenere gelince.Ali Koç fenere çok zarar veriyor ülkesini o kadar küçük düşürüyor yok ligden çekerim yok kupaya gitmem yok u 19 bu ne arkadaş çocuklar yapmaz ayıp Ali başkan kendine gel 8 10 Yanıtla
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