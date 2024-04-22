Dursun Özbek: Federasyon, 18 Temmuz'daki seçim tarihini değiştirmek istemiyor - Son Dakika
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Dursun Özbek: Federasyon, 18 Temmuz'daki seçim tarihini değiştirmek istemiyor

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Kulüpler Birliği ile Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki kritik zirve sona erdi. Heyete başkanlık eden Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Özbek, federasyonun 18 Temmuz'daki seçim tarihini değiştirmek istemediğini söyledi.

22.04.2024 17:37  Güncelleme: 17:56
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Kulüpler Birliği'ni temsilen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ve Kasımpaşa Başkanı Fatih Saraç'tan oluşan heyet, Türkiye Futbol Federasyonu'yla görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Dursun Özbek Özbek, TFF'nin ilan edilen seçim tarihi değiştirmek istemediğini söyledi.

SEÇİM TARİHİ DEĞİŞMEDİ

Özbek açıklamasında, "Bugün heyet olarak toplantıya geldik. Kulüpler Birliği'nin yayınladığı bildiriyle bu toplantı amaçsız hale geldi. 'Uzlaşma konusunda aynı şekilde düşünüyorduk ama siz bir bildiri yayınlıyorsunuz.' dendi. 18 Temmuz'daki seçim tarihini federasyon değiştirmek istemediğini söyledi" dedi.

"DİĞER KULÜPLERDEN ONAY ALINMADI"

Dursun Özbek, Kulüpler Birliği'nin yayınladığı bildiriye sadece 3 kulübün onay verdiği belirterek, "Kulüpler Birliği Vakfı olarak erken seçim yapılmasını ve federasyonun değimesini istemiştik. İmza toplama süreci oldu ve bunu deklare ettik. Bu deklarsyondan sonra federasyon bunu dikkate aldı ve 18 Temmuz'da erken seçim yapılacağını ilan etti. İmza toplama işi amacına ulaştı. Kulüpler Birliği'nde yapılan toplantıda imzayla bu işi çözmektense istişareyle görüşerek çözebilirsek çok daha şık olur Türk futbolu açısından. Son toplantıda bana 'Bir heyet kuralım ve sen de bu heyete başkanlık et.' dendi. Federasyon bugüne randevu verdi. Cuma günü saat 10 gibi Kulüpler Birliği Vakfı sadece 3 kulübün onayladığı bir açıklamayı diğer kulüpler onaylamadan yayına koydu. Bir görüş bildirilmedi diye aradım. Neticede ok yaydan çıkmış oldu." şeklinde konuştu.

"SEÇİMLERİ ERKENE ÇEKME FIRSATI KAÇTI"

Özbek, "Seçim tarihini daha erkene çekmek için bir fırsat varsa bu kaçtı. Bugünkü toplantı amacına ulaşmamıştır. Yeterli imza toplansa da seçim haziran sonuna ya da temmuz başına geliyor. Büyüekşi, 'Biz hazırdık ama bu bildiri olmadı.' dedi. Bazı şeylerin müzakere edilmeden konulması zarar verdi. Kulüpler Birliği'nde herhangi bir adayla ilgili tavır yok. Birisiyle konuşulmuş ya da görüşülmüş bir şey yok" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Spor Dursun Özbek: Federasyon, 18 Temmuz'daki seçim tarihini değiştirmek istemiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Erol MARASLI: Bu nasıl bir başkan 2 hafta önce derhal istifa et dediği TFF başkanına şimdi seçim olsun diye imza vermiyor.fırıldak daha senin kadar fırıldaklık yapmıyor 0 0 Yanıtla

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