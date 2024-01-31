Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek\'ten transfer ve Kerem Aktürkoğlu açıklaması

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Süper Lig devi Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Transfer gündemine değinen Özbek, "Transfer konusunda. Bugün Florya'daydım. Çok güzel bir ekibimiz var. Galatasaray için en iyisini yapmak üzere çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

"KEREM BİZİM KAPTANIMIZ"

Dursun Özbek, Kerem'e yapılan protestoyla ilgili olarak, "Kerem Aktürkoğlu bizim kaptanımız. Bu tür hareketlerle oyuncumuzun performansını etkileyecek şeyler yapmamalı taraftarlarımız, rica ediyorum. Kerem bizim geleceğimiz, çok önemli oyuncularımızdan birisi" dedi.