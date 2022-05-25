Dursun Özbek: "Sportif faaliyetlerde tekrar 2000 ruhuna dönmemiz lazım" - Son Dakika
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Dursun Özbek: "Sportif faaliyetlerde tekrar 2000 ruhuna dönmemiz lazım"

25.05.2022 15:29
Dursun Özbek: "Sportif faaliyetlerde tekrar 2000 ruhuna dönmemiz lazım"

Galatasaray Başkan Adayı Dursun Özbek, sportif faaliyetlerde tekrar 2000 ruhuna dönmeleri gerektiğini söyleyerek, "Bu ruh nedir?

Galatasaray Başkan Adayı Dursun Özbek, sportif faaliyetlerde tekrar 2000 ruhuna dönmeleri gerektiğini söyleyerek, "Bu ruh nedir? Maddi olanakların eksik olduğu zaman bile sportif başarılardan geri kalmayan, Avrupa'da elde ettiği başarılarla mazlum devletlerin umudu olan bir takımımız var. Dolayısıyla hemen birleşerek 2000 ruhuna geri dönmemiz lazım" dedi.

Galatasaray mayıs ayı divan kurulu toplantısı, Galatasaray Lisesi'nde gerçekleşiyor. Toplantıda konuşan Galatasaray Başkan Adayı Dursun Özbek, korona virüs salgını ve ardından Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş nedeniyle diğer alanlarda olduğu gibi sporda da çok ciddi ekonomik sorunların yaşandığının altını çizdi. Türkiye Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmanın da kulüpler üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğunu ifade eden Özbek, "Bu şartlarda masada da sahada da başarılı olmak mümkün değil. Bu içinden çıkılması zor bir hal alıyor. Bu şekilde etki altında kaldığımız zaman camia kendi içinde parçalanma yaşıyor, başarısızlık geliyor" diye konuştu.

"Galatasaray'ın bu parçalanmışlıktan vazgeçmesi lazım"

Galatasaray'ın parçalanmışlıktan vazgeçmesi gerektiğini vurgulayan Dursun Özbek, "Galatasaraylıların birbirlerini sevmesi lazım. Birlikte hareket etmemizin önünde ne engel var? Hepinizden rica ediyorum, birbirimizi sevelim. Buna Galatasaray'ın ihtiyacı var. Eyleme geçmek için Galatasaray başkanlığına aday oldum. Sportif faaliyetlerde tekrar 2000 ruhuna dönmemiz lazım. Bu ruh nedir? Maddi olanakların eksik olduğu zaman bile sportif başarılardan geri kalmayan, Avrupa'da elde ettiği başarılarla mazlum devletlerin umudu olan bir takımımız var. Dolayısıyla hemen birleşerek 2000 ruhuna geri dönmemiz lazım. Buradan çıkış için her şeyi birlikte yapacağız. Hiç korkmayın, endişe etmeyin. Büyük Atatürk'ün de dediği gibi, muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur. Kanımızın rengi de sarı-kırmızıdır" ifadelerini kullandı.

"Geçmişten ders alarak geliyoruz"

Florya ve Kemerburgaz projeleri başta olmak üzere 8-9 önemli projelerinin olduğunu ve bunları da kısa sürede duyuracaklarını söyleyen Özbek, "Bu projelerle elde edeceğimiz paylar tahminlerin ötesinde. Bu projeleri önce sizin onayınıza sunacağız. Projelerden gelecek paranın kılına dokunmadan kanayan yaramız olan, Bankalar Birliği ile olan borcumuzun ödemesine göndereceğiz. Günde 1 milyon TL'ye yakın faiz ödüyoruz. Bu sarmaldan çıkmamız lazım. Ne yaparsan yap çalıştığının hepsi faize gidiyor. Geçmişten ders alarak geliyoruz. Öyle har vurup harman savurmak yok. Eğer biz sevgi ve beraberliği sağlayamazsak, yerin dibine girsin bu projeler. Biz hiçbir şeyde muvaffak olamayız. Birbirimizi niye sevemiyoruz, anlamıyorum ki" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

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