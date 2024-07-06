Dursun Özbek: "UEFA devamlı tepemizde, cezaya muhatap olabiliriz"

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Gayrimenkul projeleri ve kulüp taşınmazları konusunda yetki istemek amacıyla yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda konuşma yapan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "UEFA devamlı tepemizde. Negatif öz sermaye durumundayız şu anda. Bunu düzeltin diyorlar bize. Yapamazsak büyük ihtimalle cezaya muhatap olacağız. Bunu düzeltmenin yolu da hasılat paylaşımı modelinde alacağımız avanstan geçiyor" dedi.

Galatasaray'da gayrimenkul projeleri ve kulüp taşınmazları konusunda yetki isteme maksadıyla düzenlenen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryom Salonu'nda gerçekleşiyor. Programda ilk olarak kurulu yönetecek divan seçildi. Ardından kurula katılan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek konuşmasını yapmak ve yetki istediği projeleri detaylı anlatmak üzere sahneye çıktı. Başkan Özbek ilk olarak, "Erkek futbol takımımız Cumhuriyet'imizin 100. yılında kazandığı şampiyonluğun ardından 100. yıl Süper Kupası'nı da kazanarak bizi gururlandırdı. Bu başarılarda emeği olan herkese teşekkürlerimi gönderiyorum. Cumhuriyetin yeni yüzyılına başlarken de şampiyon olduk. Seneye 25. şampiyonluğumuzu kazanacağız, 5. yıldızımızı göğsümüze takacağız. Bizim hayallerimiz var. Ulaşmak istediğimiz Avrupa şampiyonlukları var. Galatasaray'ın olduğu yerde her zaman başarı var, bu geleneği sürdürmek için çalışacağız. En iyi oyuncuları kulübümüz için en doğru koşulda transfer edeceğiz. Kimsenin endişesi olmasın. Amacımız Galatasaray'ın çıkarlarını korumak ve 1 TL'sinin bile boşa harcanmamasını sağlamak. Kadın futbol takımımız, kısa süre önce kurulan profesyonel ligde ilk kupasını aldı. Bu başarının yıllar boyu devam edecek büyük başarıların ilk adımı olacağına inanıyorum. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı maçlarda da kendilerine başarılar diliyorum. Bu akşam çok önemli bir maç var. Milli takımımız yarı final için Hollanda ile oynayacak. Galatasaray'ın verdiği katkının ne kadar büyük olduğunu orada görüyoruz. İnşallah maçı alacağız" ifadelerini kullandı.

Sutopu takımının başarılarını da tebrik eden Özbek, 2024 Paris Olimpiyatları'nda mücadele edecek 6 Galatasaraylı sporcuya da başarı dileklerini iletti.

"Bankalar Birliği anlaşmasından çıkıp güçlü finansman yapısı oluşturmak istiyoruz"

Galatasaray'ın Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmasının güçlü finansman yapı oluşturmak için önemli olduğunun altını çizen Dursun Özbek, "Seçim sürecinde size önümüzdeki dönemde yapmak istediklerimizi anlatmaya çalıştık. Bugün, bu hedefe ulaşmak için, önemli aşamalardan birisi için sizden yetki istemekteyiz. Amacımız, bugün her üyemizin konuyla ilgili soru işaretlerinin kalmayacağı şekilde buradan çıkmasını sağlamaktır. Galatasaray hepimizin, iyiye, doğruya hep birlikte ulaşmak istiyoruz. Almak istediğimiz yetkilerle temel amacımız Galatasaray'ı güçlü bir mali yapıyla rekabet ettiği her branşta sürdürülebilir bir sportif başarıya ulaştırmak. Bunun için Bankalar Birliği anlaşmasından çıkıp kulübümüz için güçlü finansman yapısını oluşturmak istiyoruz" diye konuştu.

"Ada, Galatasaray'ın malıdır"

Galatasaray Adası'nın imar planının ve projelerinin hazır olduğunu söyleyen Başkan Özbek, "Galatasaray Adası, 1957'den beri toplam 6 bin 500 metrekare. Bunun yaklaşık 2 bin 500 metrekaresi Galatasaray Spor Kulübü'ne ait, geri kalanı Milli Emlak'ın malı. 1957'den beri imar planı yapılmamış, yasal hale gelmesi ihmal edilmişti. 2022 yılındaki seçimleri müteakip, göreve geldiğimiz adanın sizlere hizmet vermesi için önemli bir kısmının tadilatını yaptık ve sizlere hizmete açtık. Yapılan çalışmanın finansmanını da yönetim kurulu kendisi üstlendi. Adanın tapularını Galatasaray'a kazandırdık. Artık göğsümüzü gere gere söyleyebiliriz; ada, Galatasaray'ın malıdır. İmar planımızı da yaptık. Projelerimiz hazır. Kısa bir sürede inşaat ruhsatını alıp orada kalan 2. fazın inşaatına da başlayacağız. Yaklaşık bin metrekarelik bir etkinlik alanı ve buna hizmet edecek alanların da projesini yaptık ve Boğaziçi İmar'da duruyor. Adayı artık sadece Galatasaray'ın genel kurul üyelerine ve onların misafirlerine hizmet veren, yüzde yüz Galatasaray'ın malı olan bir hale getirmek istiyoruz. Bunun için sizlerin desteği çok önemli. Burada yaklaşık 95 milyon TL üstyapının maliyeti tutuyor. Altyapıyı da katınca toplamda 125-126 milyon TL gibi bir harcama yapmak zorundayız" açıklamasında bulundu.

"Galatasaray'ın elde ettiği her gayrimenkule Bankalar Birliği konsorsiyumu ipotek koyuyor"

Florya projesinin detaylarını slaytlarla anlatan Özbek, "Florya projesinin mazisi çok eskiye gidiyor. Bugüne kadar gelen bütün başkanlar bu arsanın satın alınmasının Galatasaray için faydalı olacağını düşünmüş. Onun için ben ve arkadaşlarımı çalışmaları sonucunda biz bu 41 dönümlük arsanın tapusunu mülkiyetimiz olarak Galatasaray'a kazandırdık. Arsanın yaklaşık 1 milyar 85 milyon TL ödenmesi gereken bedeli var. Ziraat Bankası'ndan kredi aldık. Galatasaray Spor Kulübü'nün yapılandırma anlaşması çerçevesinde borçlanma yasağı var. Hiçbir şekilde borçlanamaz. Kefalet imzası istendi ve 1 saniye düşünmedim, şahsi kefaletimi vermek suretiyle Galatasaray'a 41 dönümlük Florya arsasını kazandırdık. Yeni bir arsa satın almış olmanıza rağmen yapılandırma anlaşmasının Galatasaray'ın elde ettiği her gayrimenkule Bankalar Birliği konsorsiyumu ipotek koyuyor. Bu manada arsanın üzerine konulan 14 milyar TL'lik ipotek hala devam etmektedir. Arazinin 63 dönümlük hale gelmesi buranın değerini çok artırmıştır. Florya'dan Kemerburgaz'a taşınarak bu arazide de yaklaşık 97 bin metrekarelik konut projesi geliştirilmesi ana hedefimizdir" şeklinde konuştu.

"Florya'nın yeni raporunda kar 434 milyon dolar olacak"

Florya projesi için hasılat paylaşımı modelinin Galatasaray için daha uygun olduğunu düşündüklerini aktaran Özbek, "Florya projesinin nasıl geliştirileceğiyle ilgili ilk yetki genel kurulunda tartışmıştık. İki tane alternatif çıkmıştı ortaya. Birinci modelde projenin kulüp imkanlarıyla yapılmasını düşünüyorduk. İkinci modelde ise bir proje ortağının tüm maliyeti üstlendiği hasılat paylaşımı şeklinde bu projeyi yapmak da vardı. Birinci modelde Mayıs 2022'de Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'na (TSKB) hazırlattığımız fizibilite çalışmasında metrekaresi 5 bin dolardan satılmak suretiyle yaklaşık 370 milyon dolar kar öngörüyordu. O zaman da ifade ettik, dedik ki bunun en karlısı bu projeyi kendi imkanlarımızla yapmak. Fakat Mayıs 2022'den bugüne kadar olan gelişmeler bizi ikinci modele yaklaştırmıştır. Bankalar Birliği'ne ödediğimiz faizde yükselme, bayağı büyük bir değişim oldu. Yüzde 15'ten yüzde 51 oranına kadar çıktı. Şu an için yılda 35 milyon dolar faiz öder hale geldik. Yapılandırma anlaşmasının içinde olduğumuzu, borçlanma yasağımız olduğunu, Galatasaray'ın bugünkü mali yapısını, Türkiye'deki ekonomik koşulların nereden nereye geldiğini düşünürsek bunun Galatasaray tarafından yapılmasının mümkün olmadığını görürsünüz. Bizim sizden istediğimiz yetki, Galatasaray'ı riske sokma yetkisi değildir. Bugüne baktığımızda, Florya'nın yeni raporunda edilecek kar 434 milyon dolar olacak" sözlerini dile getirdi.

"Bankalar Birliği borcumuzun kapatılması lazım"

Hasılat paylaşımı modelinde avans istediklerini belirten Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hasılat paylaşımı modelinde bizim hazırladığımız ihale şartnamesinde Galatasaray'a bir ön ödeme yapılmasını önerdik. Bizim öncelikle 2.3 milyar TL mertebesindeki Bankalar Birliği borcumuzun kapatılması lazım. Arsa üzerindeki ipoteğin kaldırılması lazım ki burada yapılacak imalatın satışı mümkün olsun. Bu parayı ödediğimizde sadece Florya değil bütün gayrimenkullerin üzerindeki ipoteklerden çıkıyoruz.

"UEFA devamlı tepemizde"

Negatif öz sermaye durumunda olduklarını ve UEFA'dan ceza alma ihtimalleri olduğunu söyleyen Başkan Özbek, "UEFA devamlı tepemizde. Negatif öz sermaye durumundayız şu anda. Bunu düzeltin diyorlar bize. Yapamazsak büyük ihtimalle cezaya muhatap olacağız. Bunu düzeltmenin yolu da alacağımız hasılat paylaşımı modelinde alacağımız avanstan geçiyor. Biz öyle bir kültürden geliyoruz ki esareti, pranga altında olmayı hiçbir zaman kabul etmemiş bir neslin insanıyız. Ben bir Galatasaraylı olarak bu prangadan çıkmak istiyorum" sözlerini kullandı.

"Aslantepe Vadisi, Florya'dan sonra en önemli proje"

Aslantepe Vadisi projesine ilişkin de konuşan Dursun Özbek, "Aslantepe Vadisi Projesi, Florya'dan sonra en büyük ve en önemli proje. Burası İstanbul'un kalbi. Buranın intifa hakkı bize verildi. Bizim yapmamız gereken bir şey var. İmar planımız hazır. 10 bin kişilik basketbol sahamız, voleybol ve diğer branşlara hizmet edecek salonlar olacak. Buranın maliyeti yaklaşık 5 milyar TL. Spor salonlarının isim haklarını pazarlamak mümkün" dedi.

Florya'nın Galatasaray için motor proje olduğunu belirten Özbek, "Florya, Galatasaray'ın motor projesi. Florya'nın getirisiyle Galatasaray'ın tesisleşmesi tamamlanacak. İstediğimiz yetkinin içinde bu var. Galatasaray, tesisleşmesini bu dönemde tamamlamak zorundadır" sözlerini kaydetti.

Galatasaray'ın tüm projeler sonrası beklenen gelirin nasıl olacağını açıklayan Başkan Özbek "Tüm projelerden gelecek konsolide net nakit akışı 18.6 milyar TL olup 2.3 milyar TL'lik Bankalar Birliği'nin ödenmesinden sonra oluşturulacak fonun da 16.3 milyar TL olması beklenmektedir" cümlelerini dile getirdi.

"Bugün bu yetkileri alırsak Galatasaray için bambaşka bir geleceğe imza atacağımızı düşünüyorum"

Son olarak camiada birlik ve bütünlük vurgusu yapan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Galatasaray'ın başarılarını, gelişmelerini çekemeyen, kıskanan rakiplerimiz var, düşmanlarımız var. Onların hepsiyle savaşıyoruz. Bu savaşların hiçbirinden de çekinmiyoruz. Bileğimizi bükemediklerini de zaten gördünüz. Bizi yıkacak tek savaş, içerideki savaş olur. İçeride birbirimizi yıpratmadan, destek olarak bu süreci geçelim. 5. yıldıza giden 25. şampiyonluk yolunda bize olan desteğinizi esirgememenizi rica ediyorum. Bugün bu yetkileri alırsak Galatasaray için bambaşka bir geleceğe imza atacağımızı düşünüyorum" dedi.

Başkan Özbek'in konuşmasının ardından üyeler tarafından alkışlanarak kürsüden indi. Sonrasında ise Olağanüstü Genel Kurul'a ara verildi. - İSTANBUL