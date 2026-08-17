Duygusal veda! Fenerbahçe'de Fred dönemi resmen sona erdi - Son Dakika
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Duygusal veda! Fenerbahçe'de Fred dönemi resmen sona erdi

Duygusal veda! Fenerbahçe\'de Fred dönemi resmen sona erdi
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Fenerbahçe’den ayrılan Fred, Can Bartu Tesisleri’nde takım arkadaşları, teknik heyet ve yöneticilerle vedalaştı. Brezilyalı yıldız, ''Hayatımızın en güzel üç yılını Fenerbahçe’de geçirdik. Bu sezon bu takımın şampiyon olacağına yürekten inanıyorum. Şampiyonluk kutlamalarına mutlaka geleceğim." sözleriyle sarı-lacivertlilere veda etti.

Fenerbahçe formasını 3 sezon giyen ve geçtiğimiz günlerde Brezilya'nın Atletico Mineiro ekibine transfer olan Fred, sarı-lacivertlilerle vedalaştı.

FRED FENERBAHÇE'YE VEDA ETTİ

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İstanbul'dan ayrılmadan önce ilk olarak Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne gelen Brezilyalı futbolcu; teknik direktör İsmail Kartal, futbolcular, teknik ekip ve kulüp çalışanlarıyla bir araya geldi. Fred daha sonra kulüp binasına geçerek başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri Mahmut Uslu, Önder Fırat, Tanju Kaya, Yasemin Babayiğit, Ahmet Murat İman ile Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet İman'la vedalaştı.

Duygusal veda! Fenerbahçe'de Fred dönemi resmen sona erdi

''BU AİLENİN BİR PARÇASISIN''

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli formayı 3 yıl terleten Fred'e teşekkür ederek "Fenerbahçe ile bağlarını hiçbir zaman koparma. Sen artık bu ailenin bir parçasısın ve her zaman da öyle kalacaksın. Bundan sonraki hayatında ve kariyerinde yolun açık olsun." ifadelerini kullandı.

Duygusal veda! Fenerbahçe'de Fred dönemi resmen sona erdi

''ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARINA GELECEĞİM''

İstanbul'da kendisi ve ailesinin çok özel 3 yıl geçirdiğini belirten Fred ise şunları söyledi:

"Hayatımızın en güzel üç yılını Fenerbahçe’de geçirdik. Burada çok güzel anılar biriktirdik. Fenerbahçe, futbol hayatım boyunca hatırlayacağım en güzel anların arasında olacak. Bu ailenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Nerede olursam olayım Fenerbahçe ile bağımı koruyacağım. Bu sezon bu takımın şampiyon olacağına yürekten inanıyorum. Şampiyonluk kutlamalarına mutlaka geleceğim."

Duygusal veda! Fenerbahçe'de Fred dönemi resmen sona erdi

SON KEZ CHOBANİ STADYUMU'NDA

Başkan Aziz Yıldırım, veda sırasında Fred'e 7 numaralı Fenerbahçe forması ve hediye takdim etti. Fred, fotoğraf çekiminin ardından ailesiyle birlikte son kez Chobani Stadı'nın çimlerine çıktı.

Duygusal veda! Fenerbahçe'de Fred dönemi resmen sona erdi

Can Bartu Tesisleri, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Duygusal veda! Fenerbahçe'de Fred dönemi resmen sona erdi - Son Dakika

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