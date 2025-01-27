Düzce 3 Bant Bilardo İl Şampiyonası Sonuçlandı - Son Dakika
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Spor

Düzce 3 Bant Bilardo İl Şampiyonası Sonuçlandı

Düzce 3 Bant Bilardo İl Şampiyonası Sonuçlandı

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 3 Bant Bilardo İl Şampiyonası, 83 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Şampiyonada Baha Alptekin, Ali Bülbül'ü geride bırakarak birinci oldu. Düzce'yi temsil edecek sporcular, 14 Şubat - 04 Mart 2025 tarihleri arasında Antalya'daki Türkiye Şampiyonası'na katılacak.

27.01.2025 12:40  Güncelleme: 12:42
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Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği 3 Bant Bilardo İl Şampiyonası çekişmeli mücadelelere sahne oldu.

Elit sporlar arasında gösterilen bilardo branşında Düzce'de ilgi her geçen gün artıyor. Son olarak 13-24 Ocak 2025 tarihleri arasında düzenlenen 3 Bant Bilardo İl Şampiyonasına 83 sporcu katıldı. 12 gün süren müsabakalar sonunda Düzce Belediyesi Spor Akademisi Spor Kulübü sporcusu Baha Alptekin birinci, Zirve 81 Spor Kulübü sporcuları Ali Bülbül ikinci, Metin Çakaloğlu ve Aydın Tüney üçüncü oldu.

Onlarca bilardo sever final müsabakasını izlerken son ana kadar şampiyonun adı belli olmadı. Müsabakanın sonunda aldığı serilerle Ali Bülbül'ü geride bırakıp şampiyonluğa uzanan Baha Alptekin, Düzce'nin bilardo şampiyonu oldu.

14 Şubat – 04 Mart 2025 tarihleri arasında Antalya'da yapılacak olan 3 Bant Bilardo Türkiye Şampiyonası'nda 15 sporcu Düzce'yi temsil edecek. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Düzce 3 Bant Bilardo İl Şampiyonası Sonuçlandı - Son Dakika

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