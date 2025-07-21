Düzce Belediyesi Yüzme Takımı\'ndan Büyük Başarı

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi Spor Akademisi Yüzme Takımı farklı sitillerde dereceler elde etti.

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen 10-11-12 Yaş Ulusal Gelişim Ligi 2. Etap Müsabakaları, 18-20 Temmuz 2025 tarihleri arasında Ankara, Bolu, Gebze, Kayseri, Konya ve Samsun illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Kayseri'de düzenlenen Ulusal Gelişim Ligi 10 Yaş Finali ile 11-12 Yaş 2. Etap Yarışları'nda mücadele eden Düzce Belediyesi Spor Akademisi Yüzme Takımı büyük bir başarıya imza attı.

26 şehirden 60 kulübün katıldığı, toplamda bin 770 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda Düzce'yi temsil eden 11 sporcu, farklı mesafe ve stillerde dereceler elde etti.

Düzce rüzgarının estiği yarışlarda en dikkat çeken başarılardan biri ise 12 yaş 50 metre kurbağalama kategorisinde geldi. Düzce Belediyesi Spor Akademisi sporcusu Nefin Olur, bu kategoride bölge birincisi olarak altın madalyanın sahibi oldu ve Düzce'ye bir kez daha gurur yaşattı. - DÜZCE