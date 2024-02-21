Düzce'de Okul Sporları Yıldız Futbol Müsabakalarında Şampiyon Cumayeri Ortaokulu - Son Dakika
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Düzce'de Okul Sporları Yıldız Futbol Müsabakalarında Şampiyon Cumayeri Ortaokulu

Düzce\'de Okul Sporları Yıldız Futbol Müsabakalarında Şampiyon Cumayeri Ortaokulu

Düzce'de yapılan Okul Sporları Yıldız Futbol Müsabakaları sonucunda Cumayeri Ortaokulu birinci oldu. İkinci sırayı 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu, üçüncü sırayı İsmet Paşa Ortaokulu ve dördüncü sırayı Kasım Aktaş Ortaokulu aldı. Dereceye giren okullara ödülleri törenle takdim edildi.

21.02.2024 18:13
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DÜZCE(İHA) – Düzce'de Okul Sporları yıldız futbol müsabakalarında şampiyon Cumayeri Ortaokulu oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında Okul Sporları Yıldız Futbol Müsabakaları yapıldı. Şıralık Spor Kompleksinde yapılan Okul Sporları Yıldız Futbol Müsabakaları sonunda Cumayeri Ortaokulu birinci, 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu ikinci, İsmet Paşa Ortaokulu üçüncü, Kasım Aktaş Ortaokulu dördüncü oldu.

Dereceye giren okullara ödülleri yapılan ödül töreni ile takdim edildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Düzce'de Okul Sporları Yıldız Futbol Müsabakalarında Şampiyon Cumayeri Ortaokulu - Son Dakika
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