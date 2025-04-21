Düzce\'nin Voleybolcuları Tarih Yazdı

2025 Okul Spor Faaliyetleri Voleybol Küçükler Türkiye Birinciliği Yarışmalarını dördüncü olarak tamamladı ve bir ilki yaşattı.

Hürriyet Ortaokulu Küçük Kız Voleybol Takımı, okul sporları müsabakalarında bir ilki gerçekleştirerek 2024-2025 Okul Spor Faaliyetleri Voleybol Küçükler Türkiye Birinciliği Yarışmalarında Düzce'yi başarı ile temsil etti. Düzce'nin voleybolcu kızları, 2024 yılının Aralık ayında elde ettikleri il birinciliğinin ardından Bolu'da düzenlenen grup müsabakaları ve Düzce'deki finale yükselme müsabakalarında sergiledikleri başarılı performansla birlikte 17-21 Nisan tarihlerinde finalin düzenleneceği Çanakkale'ye geçti.

Antrenörleri Bünyamin Kahraman ve ekibi ile birlikte finale giden yolda yoğun bir antrenman programından geçen Buğlem Ay, Tuğçe Beren Zengin, İlkyaz Eflin Kafalı, Mina Koroş, Cemre Ece Dağcı, Zeynep Azra Bayraktar, Zeynep Şahihşah, Ela Buglem Ak, Gokçe Gül ve Eylül Yılmaz'dan oluşan mini voleybol takımımız başarı grafiğini burada da sürdürdü.

Düzce tarihinde bir ilki gerçekleştirerek finale yükselen voleybolcular, burada çekilen kuraların ardından yer aldığı B grubunun ilk maçında karşı karşıya geldikleri Ankara Özel Nesibe Aydın Ortaokulu'nu 2-1'lik skorla yendi. İkinci maçında Ordu Atatürk Ortaokulu ile karşılaşan sporcular rakibini 2-1'lik skorlarla yendi. Grubun son maçında Tokat Fevzi Çakmak Ortaokulu ile karşılaşan ekip bu maçı da 2-1 ile kazanarak yenilgisiz şekilde lider olarak grubundan çıktı ve Türkiye'nin ilk 4 takımı arasına kaldı.

Yarı final müsabakalarında Balıkesir Yarış Ortaokulu ile karşı karşıya gelen Hürriyet Ortaokul küçük kız voleybol takımı, güçlü rakibi karşısında istediğini elde edemeyerek 2-0 yenilirken, üçüncülük maçında ise Atatürk Ortaokuluna 2-0 yenilerek şampiyonayı Türkiye dördüncüsü olarak tamamladı.

Sporcular müsabakalar sonunda yapılan seremoninin ardından dördüncülük kupasını alarak Düzce'ye dönüş yaptı. - DÜZCE