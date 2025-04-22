Düzceli Sporcu Ali Demirhan Türkiye Finallerine Gidiyor

Okul sporları küçükler, yıldızlar karate grup müsabakalarında Düzceli sporcusu üçüncü oldu. Ali Demirhan Türkiye finallerinde yarışacak.
Kastamonu'da düzenlenen okul sporları küçükler, yıldızlar karate grup müsabakalarına Bartın, Bolu, Düzce, İstanbul, Karabük, Kastamonu, Kocaeli, Ordu, Sakarya, Samsun, Zonguldak, Yalova, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illeri katılım sağladı.
Okul sporları küçükler, yıldızlar karate grup müsabakaları sonunda Düzceli sporcu Ali Demirhan 50 kilo yıldız erkekler kategorisinde üçüncü olarak 17-18 Mayıs 2025 tarihleri arasında Zonguldak'ta yapılacak olan Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı. - DÜZCE
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