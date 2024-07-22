Düzceli Sporcular Yıldızlar Judo Avrupa Kupası\'nda Temsil Etti

Spor

Türkiye'nin ev sahipliğinde 20-21 Temmuz 2024 tarihlerinde Kocaeli ilinde düzenlenen Yıldızlar Judo Avrupa Kupası'nda Düzceli sporcular Hiranur Birinci, Batuhan Gülaçtı, Selim Kaan Kocaoğlu temsil etti.

Avrupa Judo Birliği EJU tarihinde ilk kez düzenlenen ve ülkemizde başlayan Yıldızlar Avrupa Kupası 6 ülkeden toplam 156 yıldız sporcunun katılımıyla Kocaeli Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda yapıldı. Avrupa Yıldızlar Judo Kupası'nda ülkemizi ve Düzce'yi temsilen yarışan Hiranur Birinci 36 kiloda üçüncü oldu. - DÜZCE