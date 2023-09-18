Dzeko, İtalya ve Türkiye'deki futbolun röntgenini çekti! Arada çok büyük 2 fark var - Son Dakika

Dzeko, İtalya ve Türkiye'deki futbolun röntgenini çekti! Arada çok büyük 2 fark var

Son Güncelleme: 18.09.2023 09:25

Edin Dzeko, Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u 3-2 yendiği maçın ardından İtalya ve Türkiye'yi kıyasladı. Bosna Hersekli yıldız yaptığı açıklamada, ''Türkiye Ligi, İtalya Ligi'ne göre farklı. İtalya Ligi'nde daha taktiksel ve savunma oyunu oynanıyor.'' dedi.

Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u 3-2 yendiği mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerin golcüsü Edin Dzeko, maçı değerlendirdi. Türki ve İtalya'yı kıyaslayan deneyimli golcü, İtalya'da daha taktik ve savunma oyununun oynandığını belirtti.

"HER İKİ TAKIM DA HÜCUMU DÜŞÜNDÜ VE SAVUNMAYI BIRAKTI"

Türkiye ve İtalya'yı kıyaslayan Dzeko, "Türkiye Ligi, İtalya Ligi'ne göre farklı. İtalya Ligi'nde daha taktiksel ve savunma oyunu oynanıyor. Bugün her iki takım da hücumu düşündü ve savunmayı bıraktı. Biz ileriyi düşünerek maç maç ilerlemeliyiz." ifadelerini kullandı.

"ARTIK ÖNÜMÜZE BAKMAMIZ GEREKİYOR"

Bu sezon oynadıkları 10 resmi maçı da kazanmalarıyla ilgili konuşan Dzeko, "En önemlisi 3 puan kazanmaktır. Özellikle bugün oynadığımız gibi zor maçlardan sonra. Antalyaspor zor bir rakip. Güçlü ve fizikli, teknik taktik anlamda iyi bir takım. Bu anlamda Nuri Şahin'in hakkını vermek gerekiyor. Bugün bizim için en önemlisi kazanmaktı. Artık önümüze bakmamız gerekiyor." dedi.

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Son Dakika Spor Dzeko, İtalya ve Türkiye'deki futbolun röntgenini çekti! Arada çok büyük 2 fark var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dzeko, İtalya ve Türkiye'deki futbolun röntgenini çekti! Arada çok büyük 2 fark var - Son Dakika
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