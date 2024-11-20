Rusya Ligi takımlarından Lokomotiv Kaliningrad forması giyen milli voleybolcu Ebrar Karakurt hakkında flaş bir gelişme yaşandı.
Voleybol Magazin sitesinde yer alan habere göre, şu anda Rusya Ligi takımlarından Lokomotiv Kaliningrad'da oynayan Karakurt'un, gelecek sezon Türkiye'ye dönerek Eczacıbaşı Dynavit'te forma giyebileceği öne sürüldü.
Karakurt, VakıfBank altyapısından yetişti. Milli voleybolcu daha öncesinde; Balıkesir DSİ, Bursa Bahçeşehir Anadolu Lisesi, Bursa Büyükşehir Belediyespor, VakıfBank A takımı, Türk Hava Yolları ve Igor Gorgonzola Novara kulüplerinde forma giydi.
Son Dakika › Spor › Ebrar Karakurt'un yeni takımı belli oldu - Son Dakika
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