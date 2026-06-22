Ece Erken, ''Ah Sergen Yalçın ya!'' deyip veryansın etti - Son Dakika
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Ece Erken, ''Ah Sergen Yalçın ya!'' deyip veryansın etti

22.06.2026 21:34
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Ünlü sunucu Ece Erken, Sergen Yalçın’ın tavsiyesiyle aldığı yazlık sonrası dolandırıldığı süreçteki yaşadıklarını anlattı. Ece Erken, ''Ah Sergen Yalçın ya… Gerçekten Sergen, kafama öyle bir vuruyorum ki ben seni nasıl dinledim? Bunlar güvenilir dedin, bunlardan yazlık al dedin, aldım. Ne oldu bak.'' ifadelerini kullandı.

Ünlü sunucu Ece Erken, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla gündeme oturdu. 

SERGEN YALÇIN'A VERYANSIN ETTİ

Yürüyüş yaptığı esnada kendisini kayda alan Ece Erken, yakın dostu eski futbolcu ve teknik direktör Sergen Yalçın’ın tavsiyesi üzerine adım attığı yazlık yatırımında dolandırıldığını dile getirdi. 

''AH SERGEN YALÇIN YA!''

Yatırım kararını tamamen Sergen Yalçın’ın referansına güvenerek aldığını belirten Ece Erken, "Ah Sergen Yalçın ya… Gerçekten Sergen, kafama öyle bir vuruyorum ki ben seni nasıl dinledim? 'Bunlar güvenilir' dedin, 'bunlardan yazlık al' dedin, aldım. Ne oldu bak!" ifadelerini kullandı. 

Sergen Yalçın, Ece Erken, Ünlüler, Magazin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ece Erken, ''Ah Sergen Yalçın ya!'' deyip veryansın etti - Son Dakika

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