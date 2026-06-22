Ece Erken, ''Ah Sergen Yalçın ya!'' deyip veryansın etti

Ünlü sunucu Ece Erken, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla gündeme oturdu.

SERGEN YALÇIN'A VERYANSIN ETTİ

Yürüyüş yaptığı esnada kendisini kayda alan Ece Erken, yakın dostu eski futbolcu ve teknik direktör Sergen Yalçın’ın tavsiyesi üzerine adım attığı yazlık yatırımında dolandırıldığını dile getirdi.

''AH SERGEN YALÇIN YA!''

Yatırım kararını tamamen Sergen Yalçın’ın referansına güvenerek aldığını belirten Ece Erken, "Ah Sergen Yalçın ya… Gerçekten Sergen, kafama öyle bir vuruyorum ki ben seni nasıl dinledim? 'Bunlar güvenilir' dedin, 'bunlardan yazlık al' dedin, aldım. Ne oldu bak!" ifadelerini kullandı.