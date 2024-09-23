Eczacıbaşı Dynavit Yeni Sezonu Açtı

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Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, 2024-2025 sezonunu düzenlediği basın toplantısıyla açtı.

Eczacıbaşı Spor Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, başantrenör Ferhat Akbaş ve turuncu-beyazlı oyuncular ile teknik ekip katıldı.

Faruk Eczacıbaşı, yıllardır kadın voleyboluna destek verdiklerini belirterek, "Yıllar geçse de aynı heyecanı duyuyorum. Voleybolun Türkiye'de başarılı olmasına katkıda bulunduk. Voleybol, bizim için bir spordan daha fazlası. Voleybol, toplumsal dönüşümün ve kadının gücünün simgesi. Binlerce kıza, sahada şans vermemizden dolayı gurur duyuyoruz. Genç kızlarımızın hayallerine ulaşmasına yardım etmeye devam edeceğiz. Altyapılarda her yaş kategorisinde şampiyon olmayı amaçlıyoruz. Türk voleyboluna da kıymetli sporcular yetiştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayazağa'daki Eczacıbaşı Spor Salonu'nda son defa bir arada olduklarını hatırlatan Eczacıbaşı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu sezon, maçlarımızı Cebeci Spor Kompleksi'nde oynayacağız. Kartal'daki salonumuz için çalışmalar devam ediyor. Salonun 2025-2026 sezonunda hazır olmasını bekliyoruz. Salonumuz, uluslararası standartlarda ve doğa dostu olacak. Bu yüzden de salonu beklemenize değecek."

Milli takımın olimpiyatlardaki performansına değinen Eczacıbaşı, "Olimpiyatlarda aldığımız sonuç bence pek başarılı değil. Bu sonucu kabul etmememiz gerekiyor. Altın madalyayı bekliyorduk. Bu konuda katkı veren herkese teşekkür etmek isterim. Dünyanın en iyisi olmayı hedefliyoruz. Bunun da ölçüsü olimpiyatlar. Umarım kadın voleybolu ve Eczacıbaşı'nın açtığı yol, diğer spor branşlarına örnek olur." değerlendirmesinde bulundu.

Ferhat Akbaş: "Bu uzun sezonda en iyi sonuçları getirmek istiyoruz"

Başantrenör Ferhat Akbaş, bu sene daha motive olduğunu dile getirerek, "Eczacıbaşı Spor Kulübü olarak her zaman gelişimin ve değişimin öncüsüyüz. Çok ciddi bir yönetim ve taraftar desteği var. Çok kıymetli bir ekibimiz var. Takımımızın istikrarlı olmasını istiyoruz, bu yüzden kadromuzun temelini takımda tuttuk. Yönetimimiz çok deneyimli. Bu uzun sezonda en iyi sonuçları getirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Kulüpte dördüncü sezonuna girdiğini belirten Akbaş, "İlk sezon itibarıyla sürekli takımın üzerine koymaya çalıştım. Takımı her sezon güçlendiriyoruz. Bu sezon kadromuz çok derin. Bence Eczacıbaşı tarihinde yapılmış en iyi kadrolardan birine sahibiz. Milli takımdan gelen oyuncularda sakatlık ve yorgunluk var. Bizim işimiz de onları tekrar forma sokmak olacak. Kathryn Plummer da bir ameliyat geçirdi. İkinci yarıda yükselişe geçecek bir takım olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Boskovic: "Türkiye'de ligin kalitesi her sene daha da artıyor"

Takım kaptanlarından Tijana Boskovic, bu sezon için heyecanlı olduklarını vurgulayarak, "Türkiye'de ligin kalitesi her sene daha da artıyor. Zor bir sezon olacak. Diğer takımlar iyi transferler yaptı ama biz de en iyi oyunumuzla sahada olacağız. Performansımızın üzerine koymak istiyoruz. Yeni transferler de bize yardımcı olacak. Umarım sağlıklı bir sezon geçiririz." şeklinde konuştu.

Yeni sezon için heyecanlı olduğunu vurgulayan Sırp pasör çaprazı, "Burada 9. sezonum olacak. Bu sezon benim için çok özel. Her zamanki gibi güçlü bir kadroya sahibiz. İyi oyuncularımız vardı. Yeni oyuncular da takıma dahil oldu ve onların bize yardımcı olacaklarına inanıyorum. Takımdaki atmosfer de çok iyi." ifadelerini kullandı.

Ayazağa'daki Eczacıbaşı Spor Salonu'nda büyüdüğünü belirten Boskovic, "Çok duygusalım. Burada yıllarım geçti. Burada bir daha oynayamayacağımızı duyunca çok üzüldüm. Burada çok güzel anılarım var. Yeni salonumuz daha büyük olacak. Daha çok insan bizi desteklemeye gelecek." diye konuştu.

Simge Aköz: "Bu sezon en iyi oyunumuzu sahaya yansıtacağız"

Bu sezonki hedeflerine değinen takım kaptanlarından Simge Aköz ise "Biz her zamanki gibi en yüksekte olmayı hedefliyoruz. Bu sezon en iyi oyunumuzu sahaya yansıtacağız. Yarıştığımız kulvardaki bütün kupalara talibiz. Taraftarlarımızın desteği de çok önemli." dedi.

Yeni oluşan kadroyla ilgili görüşlerini belirten Simge, "Bu sene aramıza katılan yeni arkadaşlarımızla daha güçlü hale geldik. Bütün kupaları evimize getirmek istiyoruz. Takımın enerjisi gayet güzel. Dışarda da vakit geçirmeye çalışıyoruz. Bu bizim için avantaj olacak." şeklinde konuştu.

Veda ettikleri Eczacıbaşı Spor Salonu ile ilgili konuşan Simge, "Buraya ilk 11 yaşında geldim. Bir süre burada idman yaptım. Salon için hala ilk günkü gibi hissediyorum. Burada, insanların birbirine saygı duyduğu bir ortam yaratıldı. Bu durum sayesinde de hep iyi hissettik." şeklinde görüş belirtti.

Kariyerinde hep daha fazlasını istediğini dile getiren milli sporcu, şunları söyledi:

"Doymuşluk hissi yaşamıyorum. Bir sporcu, her zaman daha fazlasını istemeli. Hiçbir başarıyla tatmin olmamak yorucu olabilir ama bu seviyeye ancak böyle çıkabiliriz. Kariyerimiz devam ettikçe üzerine koymaya çalışıyoruz. Bu yüzden her sene takımla daha iyisini yapmaya çalışıyoruz."

Takımdaki sakatlık ve yorgunlukla ilgili konuşan Simge, "Uzun yıllar boyunca büyük efor harcanıyor. Bizim sporcu olarak kendimize bakmamız lazım ama arada inişler ve çıkışlar olabilir. Keşke maç temposu biraz daha yavaş olsaydı. Bununla alakalı bir yol haritası çizilmeli. Sporcu sağlığı, gerçekten çok önemli bir konu." değerlendirmesinde bulundu.

Hande: "Eczacıbaşı'na yakışan bir sezon geçirmek istiyoruz"

Oyunculardan Hande Baladın ise yeni sezon için çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Eczacıbaşı Spor Salonu'na veda etmek zor. Burada çok güzel anılarım var. Benim için duygusal bir sezon olacak. Eczacıbaşı'na yakışan bir sezon geçirmek istiyoruz. Bunun için de potansiyelimiz var. Sağlıklı ve mutlu bir sezon diliyorum." şeklinde konuştu.

Sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulunan Hande, "Şu anda iyiyim. Yaşadığım sakatlık, ileride tekrarlayabilir. Zihnime ve fiziğime iyi bakmaya çalışıyorum. Biraz ara verdim. Dinlenme fırsatım oldu. Bu aradan sonra tekrar forma girmem gerekiyor. Eskisinden daha iyi hale gelmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Naz Aydemir Akyol: "Sağlığım el verdikçe oynamaya devam etmek istiyorum"

Küçükken hayal ettiği başarılara ulaştığını dile getiren tecrübeli voleybolcu Naz Aydemir Akyol, "Çok keyifli maçlar oynadım. Şampiyonluklar yaşadım ve olimpiyatlara katıldım. Çok güzel insanlar tanıdım. Artık 34 yaşındayım. Sağlığım el verdikçe oynamaya devam etmek istiyorum. Saha, kendim olabildiğim nadir yerlerden bir tanesi. Voleybol oynadığımda keyif alıyorum ve diğer her şeyi unutuyorum." diye konuştu.

Eczacıbaşı Dynavit'in yeni transferlerinden ABD'li Dana Rettke ise Türk voleybolu hakkında çok şey bilmediğini belirterek, "Şu anda en iyi voleybol Avrupa'da oynanıyor. Kişisel tecrübeler edinmek istiyorum. Yeni bir kültür tanırken kendimi de geliştirmek istiyorum. Her zaman Türkiye'de oynamak istedim. Burada kendimi geliştireceğime inanıyorum." ifadelerini kullandı.