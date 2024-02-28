- Edin Visca: "Her hafta iyiye ve ileriye gidiyoruz"
TRABZON - Trabzonsporlu futbolcu Edin Visca, Başakşehir maçının ardından, "Sabırlı ve planlı oynuyoruz. Her hafta iyiye ve ileriye gidiyoruz. Çok fazla maç bizi bekliyor." dedi.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında Trabzonspor, sahasında RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan bordo-mavili takımın Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Edin Visca, "Öncelikle takım arkadaşlarımız tebrik ediyorum. 90 dakika oyunu biz kontrol ettik. Fazla pozisyona girdik, rakip takıma fazla pozisyon vermedik. Son haftalarda yeni takım ruhu kurmaya başladık. Benim için en önemlisi o. Turu geçtik. Ama yarı finalde 2 maç var. Bizim hedefimiz kupa. Ligde üçüncü olmak. Doğru yoldayız. İnşallah devam edeceğiz. Takım olmak önemli. Gol atmak, asist vermek tabii ki herkesi mutlu ediyor. Ama ben öncelikle takım için oynuyorum. Gol attım turu geçtik. Futbolda geçmiş yok. Maç bitti, yeni maç pazartesi. Onun için hazırlanıyoruz. Ben maçlara öyle bakıyorum" açıklamasında bulundu.
"Çok iyi gidiyoruz"
Bakasetas ve Abdulkadir Ömür'ün takımdan ayrılışı ile ilgili soruya Visca, "Çok önemli 2 insan vardı. Kaybettik. Futbolda bunlar oluyor. Normal şeyler. Trabzonspor'un camiasının değerini biliyorum. Burada oynamak gurur veriyor. Yeni gelen takım arkadaşlarıma Uğurcan, Denswil ve Enis ile beraber Trabzonspor'u değerini her gün anlatıyoruz. Burada önemli olan kendini vermek. Takım olarak güçlü olmak, birbirini destek vermek. Takım olarak bunu son haftalarda vermeye başladık. Çok iyi gidiyoruz. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor" diye konuştu.
"Futbol her zaman karşılığını veriyor"
Futbola 16 yaşında başladığını kaydeden Visca, "Geç başladık. Şu ana kadar her gün 24 saat futbolu yaşıyorum. Futbolun değerini çok iyi biliyorum. Futbolda geçmiş yok. Bugün gol atıyorsun, asist veriyorsun ama yarın yeni bir maça çıkıyorsun. Her gün doğru yaşamak ve çalışmak. Futbol her zaman karşılığını veriyor. Kendimi iyi hissediyorum. Kendime iyi bakıyorum. Burada kupalar kazanmak istiyorum" şeklinde konuştu.
"Her maçı kazanmak gerekiyor"
Sabırlı ve planlı oynadıklarını vurgulayan Visca, "Hoca geldikten sonra takıma toparlamak için en önemlisi takım olmak, gol yememek. Ondan sonra hücumda çalışmaya başladık. Hem Beşiktaş maçında çok iyi oynadık. Ondan sonra sonuçlar karşıya dönmeye başladı. Sabırlı ve planlı oynuyoruz. Her hafta iyiye ve ileriye gidiyoruz. Çok fazla maç bizi bekliyor. Takımın ruhunu korumak böyle bir başladık. İnşallah bunu devam ettireceğiz. Daha bir şey kazanmadık. 10 maç daha var. Kupada yarı final var inşallah final olacak. Trabzonspor büyük bir camia. Her maçı kazanmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.
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TBMM'de AK Parti Milletvekili Osman Gökçek'le polemiğe giren CHP Milletvekili Mahmut Tanal, "Sen FETÖ'nün daniskasısın! FETÖ'cü arıyorsan bak, bakan burada. Bekir Bey, FETÖ için 'O muhteremdir' diyordu." sözleriyle Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'ı hedef aldı. Tanal'a yanıt veren Bozdağ, "Ben onları çöplüğe, lağıma attım. Oradan elinizi soktukça eliniz de kirlenir ağzınız da kirlenir. Lütfen bunu yapmayın. Ben FETÖ ile mücadele eden adamım." ifadelerini kullandı.
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendikleri Trabzonspor maçının hakemine tepki gösterdi. Hakemin adil olmadığını savunan Atan, "VAR hakemi Alper Ulusoy'un ilk yarıda Emirhan'a atılan dirseği nasıl görmediğini masaya koymak isterim! Bu ligde Anadolu takımları da var, ona göre maç yönetmeleri gerekiyor hakemlerin" dedi.
Trabzonspor, sahasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'i Edin Visca'nın 57. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.
İstanbul'da yarın beklenen sis, hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın saat 13.00'e kadar olan İstanbul kalkışlı uçuşların yüzde 10'u iptal edildi.
Ukrayna-Güney Doğu Avrupa Zirvesi'ne video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna'ya barış çağrısında bulundu. Erdoğan, "Savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için diplomasiye ve diyaloğa şans verilmesi gerektiğine dair görüşümü muhafaza ediyorum. Barışın inşası için daha önce İstanbul'da kurmuş olduğumuz müzakere masasını yeniden tesis etmeye de hazırız." ifadelerini kullandı.
Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya 8 dakika içinde cevap verdi. Rakibine videolu bir paylaşımla yanıt veren sarı-kırmzızılılar, paylaşıma Dursun Özbek'in dün söylemiş olduğu "Google'a, 'Ananas', 'Tesbih', 'Şike, 'Halı sahada dostluk' maçları yazın. Bakın karşınıza ne çıkıyor. Hiç boşuna uğraşmayın çünkü içinde olduğunuz ateş üfleyerek sönmez" notunu da düştü.
Geçtiğimiz aylarda bir pavyonda çekilen görüntüleriyle adından söz ettiren ve videosuyla sosyal medyada viral olan Ukraynalı kadın, sosyal medya hesabından bebek beklediğini duyurdu.
Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, "Google'a girin; ananas, tespih, teşvik, şike, halı sahada dostluk maçları yazın, bakın karşınıza ne çıkıyor" açıklamasına yanıt verdi. Açıklamada, "3 Temmuz'un üzerinden yaklaşık 13 yıl geçtikten sonra FETÖ taktik ve usullerini kullanarak, şanlı kulübümüze karşı yeni bir tezgah kurmaya yeltenebilmeleri de geçmişten gelen karakterlerinin bugüne kalan mirasıdır" ifadeleri yer alırken, Dursun Özbek hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.
Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, katıldığı toplantıda bir gazetecinin, ''Seçilmeniz halinde belediyenin sosyal tesislerinde içkiyi (alkolü) yasaklamayı düşünüyor musunuz? Yaşam tarzına müdahale olacak mı?'' sorusuna net yanıt verdi. Hamza Dağ, ''Benim cevabım çok net. Ben büyükşehir belediye başkanlığına talibim, il müftülüğüne talip değilim.'' ifadelerini kullandı.
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