Edirne'de Maç Coşkusu - Son Dakika
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Edirne'de Maç Coşkusu

Edirne\'de Maç Coşkusu
20.06.2026 07:38
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A Milli Takım, Paraguay ile maçını Edirne'de dev ekrandan heyecanla izleniyor.

A Milli Futbol Takımı'nın Paraguay ile oynadığı karşılaşmayı Edirne'de vatandaşlar, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi'nde kurulan dev ekrandan izledi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında San Francisco Bay Area'da Paraguay ile karşı karşıya geldi. Edirne'de belediye, vatandaşların karşılaşmayı takip etmesi için Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin de yapıldığı Sarayiçi'ndeki konser alanına dev ekran kurdu. Sarayiçi'nde toplanan vatandaşlar, maçı burada heyecan içinde takip etti.

Kaynak: DHA

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