Edirne'de Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı - Son Dakika
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Edirne'de Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı

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Edirne'de bu yıl 663'üncüsü düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün güreşleri, minik-1 boyda 32 ve minik-2 boyda ise 30 olmak üzere toplam 62 pehlivanın kol bağlamasıyla başladı. Güreşlerde tüm boylarda çeyrek finale kalacak isimler bugün belli olacak.

06.07.2024 11:23
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Edirne'de bu yıl 663'üncüsü düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün güreşleri, minik-1 boyda 32 ve minik-2 boyda ise 30 olmak üzere toplam 62 pehlivanın kol bağlamasıyla başladı.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci gününde minik-1'de 32 ve minik-2 boyda 30 pehlivan çayıra salındı. Kırkpınar'da bugün baş kategorisindeki 40 pehlivan da dahil olmak üzere tüm boylarda güreşçiler karşılaşma yapacak. Güreşlerde tüm boylarda çeyrek finale kalacak isimler bugün belli olacak.

Başpehlivanlık için bugün Kırkpınar'da saat 12.00 itibariyle güreş tutacak 40 kişinin isimleri ise şu şekilde:

Birinci torba: Orhan Okulu, Ali Gürbüz, Serhat Gökmen, Hüseyin Gümüşalan, Yusuf Can Zeybek, İsmail Balaban, İsmail Koç ve Serdar Yıldırım.

İkinci torba: Mehmet Yeşil Yeşil, Mustafa Batu, Ertuğrul Dağdeviren, Fatih Atlı, Nedim Gürel, Mustafa Taş, Mustafa Doğan Özkaya ve Ali İhsan Batmaz.

Üçüncü torba: Enes Doğan, Osman Kan, Osman Aynur, Mustafa Arslan, Turan Balaban, Furkan Durmuş Altın, Özkan Yılmaz ve Süleyman Başar.

Döndüncü torba: Yıldıray Akın, Ünal Karaman, Kürşat Şevki Korkmaz, Tanju Gemici, Recep Kara, Recep Taslak, Emre Erkal, Faruk Akkoyun.

Beşinci torba: Arif Akın, Hamza Özkaradeniz, Şahali Kurt, Feyzullah Aktürk, Cengizhan Şimşek, Hasan Cengiz, Seçkin Duman, Yunus Emre Yaman.

Edirne\'de Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı
Kaynak: DHA

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