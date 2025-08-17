Edirne'de Uluslararası Satranç Turnuvası Sona Erdi - Son Dakika
Edirne'de Uluslararası Satranç Turnuvası Sona Erdi

Edirne'de Uluslararası Satranç Turnuvası Sona Erdi
17.08.2025 17:18
Keşan'da düzenlenen turnuvada Okan Bulgurlu birinci oldu, 302 sporcu mücadele etti.

Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen 20. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası tamamlandı.

Türkiye Satranç Federasyonu ve Keşan Belediyesi iş birliğinde Atatürk Stadyumu Spor Salonu'nda 12 Ağustos'ta başlayan turnuvada Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Bulgaristan, Rusya, Gürcistan, İran, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan ve ABD'den 302 sporcu hamle yaptı.

Aralarında 16 ünvanlı sporcunun da yer aldığı turnuvada her yaş grubundan satranç ustaları mücadele etti.

Bu yıl turnuvaya tarihinin en yüksek katılımı gerçekleşti. Turnuvada Okan Bulgurlu birinci, Gürcü Bachana Morchiashvili ikinci ve İranlı Morteza Darban üçüncü oldu. Çeşitli kategorilerde dereceye giren sporculara madalyaları, hakemlere de plaket verildi.

Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, törende yaptığı konuşmada, stratejik düşünme kazanımı sağlayan satrancın gençlerin geleceği açısından önemli bir spor olduğunu söyledi.

İlçenin Belediye Başkanı Mehmet Özcan da bu yıl turnuvaya daha fazla genç yarışmacının katıldığını ifade etti.

Turnuvaya destek verenlere teşekkür eden Özcan, satrancı daha fazla gence sevdirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Edirne'de Uluslararası Satranç Turnuvası Sona Erdi - Son Dakika

16:34
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
16:31
’Kesin ihraç’ talebiyle disipline sevk edilen Mücahit Birinci, AK Parti’den istifa etti
'Kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edilen Mücahit Birinci, AK Parti'den istifa etti
