Efeler Ligi'nde Altekma yarın Halkbank'ı İzmir'de konuk edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Efeler Ligi'nde Altekma yarın Halkbank'ı İzmir'de konuk edecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Efeler Ligi\'nde Altekma yarın Halkbank\'ı İzmir\'de konuk edecek
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Efeler Ligi'nde son deplasmanında Ziraat Bankkart'a 3-2 yenilen Altekma, yarın saat 17.00'de İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda Halkbank'ı konuk edecek. Biletleri 200 TL olan maçta İzmir temsilcisi, 2'de 2 yapan rakibini yenerek moral bulmayı hedefliyor.

EFELER Ligi'nde son olarak deplasmanda Ziraat Bankkart'a 3-2 mağlup olan Altekma yarın hafta içi mesaisinde Halkbank'ı konuk edecek. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak 3'üncü hafta mücadelesini Arzu Uzatöz, Serhat Semiz hakem ikilisi yönetecek. Biletler 200 TL'den satışa sunuldu. Oynadığı 2 müsabakada 1 galibiyet, 1 yenilgi alan İzmir temsilcisi, 2'de 2 yapan rakibini yenerek moral bulmak istiyor.

Kaynak: DHA
Mustafa Kemal AtatürkVoleybolHalkbankİzmirSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Sıfır Bir oyuncusu Cengizhan Yurdutek Karadağ’da yakalandı Sıfır Bir oyuncusu Cengizhan Yurdutek Karadağ’da yakalandı
“Mucize bitki“ hayatını kurtardı Kilosunu 950 bin liraya satıyor "Mucize bitki" hayatını kurtardı! Kilosunu 950 bin liraya satıyor
Oktay Saral, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden istifa etti Oktay Saral, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden istifa etti
Kerem Aktürkoğlu’ndan Galatasaray derbisi öncesi özel talep Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray derbisi öncesi özel talep
Gürsel Tekin’den sürpriz çıkış: Cumhurbaşkanı adayımız hazır Gürsel Tekin'den sürpriz çıkış: Cumhurbaşkanı adayımız hazır
Hikmet Tuğsuz Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi Hikmet Tuğsuz Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi
14:51
Beyazıt Öztürk’e tepkiler çığ gibi
Beyazıt Öztürk'e tepkiler çığ gibi
14:49
Alarmları kurun İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11’leri
Alarmları kurun! İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri
14:35
Acun Ilıcalı’dan Hull City itirafı Satın almak için sıraya girdiler
Acun Ilıcalı'dan Hull City itirafı! Satın almak için sıraya girdiler
14:01
Terör örgütü PKK Sincar’dan çekiliyor Bölgeye yıllar sonra Irak bayrağı asıldı
Terör örgütü PKK Sincar'dan çekiliyor! Bölgeye yıllar sonra Irak bayrağı asıldı
13:43
Üniversiteyi ayağa kaldıran iddia Genç kızı ormana sürükledi
Üniversiteyi ayağa kaldıran iddia! Genç kızı ormana sürükledi
13:41
Arda Güler’in o anlarını gören herkes aynı yorumu yaptı
Arda Güler'in o anlarını gören herkes aynı yorumu yaptı
13:27
Azerbaycanlı gazeteciden Oktay Saral için hadsiz çıkış Tepkiler çığ gibi büyüdü
Azerbaycanlı gazeteciden Oktay Saral için hadsiz çıkış! Tepkiler çığ gibi büyüdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 15:07:42. #.0.3#
SON DAKİKA: Efeler Ligi'nde Altekma yarın Halkbank'ı İzmir'de konuk edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei