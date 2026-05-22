Ege Arslan Altınordu'ya Hayat Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ege Arslan Altınordu'ya Hayat Verdi

Ege Arslan Altınordu\'ya Hayat Verdi
22.05.2026 13:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ege Arslan, Altınordu'nun kümede kalmasına katkı sağlayarak 5 gol attı ve dikkat çekti.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen sezon bitime 1 hafta kala kümede kalmayı garantileyen Altınordu'da sergilediği başarılı performansla sezonun en çok dikkat çeken isimlerinden biri genç orta saha oyuncusu Ege Arslan oldu. İzmir temsilcisinin altyapısından yetişen 20 yaşındaki futbolcu A takımdaki ikinci sezonunda rakip fileleri 5 kez sarsarak takımının lige tutunmasına önemli katkı sağladı.

Kırmızı-lacivertli ekipte 6 gol atan tecrübeli futbolcu Kerim Avcı'dan sonra takımın en skorer ismi olan Ege'nin ağları havalandırdığı 5 müsabakada Altınordu yenilgi yüzü görmedi. İzmir ekibi, Ege'nin skor ürettiği randevularda Ankaragücü ile evinde ve deplasmanda 1-1 berabere kalırken; Bucaspor'u 2-1 (D), Karaman FK'yı 5-1, Muğlaspor'u ise 1-0 (D) yenerek 12 puan topladı.

Kaynak: DHA

Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ege Arslan Altınordu'ya Hayat Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehri ayağa kaldırdılar Art arda ihbarlar geldi, ters kelepçeyle gözaltına alındılar Şehri ayağa kaldırdılar! Art arda ihbarlar geldi, ters kelepçeyle gözaltına alındılar
Aziz Yıldırım’ın merakla beklenen Aykut Kocaman kararı belli oldu Aziz Yıldırım'ın merakla beklenen Aykut Kocaman kararı belli oldu
Özkan Yalım telefonunu teslim etti, mesajlar ortaya çıktı Özkan Yalım telefonunu teslim etti, mesajlar ortaya çıktı
İBB’ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişiye tahliye İşte o isimler İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişiye tahliye! İşte o isimler
Hatay’daki sel felaketinde can kaybı 3’e yükseldi Hatay'daki sel felaketinde can kaybı 3'e yükseldi
Leroy Sane’nin beklediği haber en sonunda geldi Leroy Sane'nin beklediği haber en sonunda geldi
Kadir İnanır entübe edildi Kadir İnanır entübe edildi
Devlet hastanesinde çalışan temizlik görevlisinin maaşı Müge Anlı’yı şoke etti Devlet hastanesinde çalışan temizlik görevlisinin maaşı Müge Anlı'yı şoke etti
Ordu’da sel suları evin içinden şelale gibi aktı Ordu'da sel suları evin içinden şelale gibi aktı

13:42
CHP’nin mutlak butlan itirazına mahkemeden ret
CHP'nin mutlak butlan itirazına mahkemeden ret
13:30
Ankara kulislerini sarsan iddia: Kılıçdaroğlu kurultayda aday olmayacak
Ankara kulislerini sarsan iddia: Kılıçdaroğlu kurultayda aday olmayacak
12:57
Meyhane açılışında dua eden imamdan açıklama var: Allah’tan affımı diliyorum
Meyhane açılışında dua eden imamdan açıklama var: Allah’tan affımı diliyorum
12:45
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
12:36
CHP Genel Merkezi’ne giden Saadet Partili vatandaşın videosu olay oldu
CHP Genel Merkezi'ne giden Saadet Partili vatandaşın videosu olay oldu
11:27
Kılıçdaroğlu, CHP’nin 3 avukatını azletti
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti
11:27
Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı
Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı
11:21
Öğrencilere ne olacak YÖK’ten kapatılan Bilgi Üniversitesi’yle ilgili açıklama
Öğrencilere ne olacak? YÖK'ten kapatılan Bilgi Üniversitesi'yle ilgili açıklama
10:59
Bayramda yola çıkacaklar dikkat 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek
Bayramda yola çıkacaklar dikkat! 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek
10:49
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu “mutlak butlan“ gündemiyle toplandı
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu "mutlak butlan" gündemiyle toplandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 13:54:49. #7.12#
SON DAKİKA: Ege Arslan Altınordu'ya Hayat Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.